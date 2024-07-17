Клуб «Пропаганда» закроют в Москве

«История длиной в 27 лет подошла к концу. „Пропаганда“ гордится тем, что смогла стать площадкой для самовыражения и творчества. Благодарим всех, кто был с нами на этом пути», - отметили в публикации.

Заведение будет принимать гостей до конца июля.

Также с 28 июля прекратит работу кафе «Люди как люди», которое находится у станции метро «Китай-город». Принадлежащее владельцам «Пропаганды» кафе открылось в 2002 году и стало одним из культовых мест Москвы.

Ранее владельцы столичного клуба «Мутабор» решили переименовать его после «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой.

Такие меры приняли, чтобы название заведения больше не ассоциировалось со скандальным мероприятием с участием звезд шоу-бизнеса.