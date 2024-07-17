17 июля 2024, 19:44

Клуб «Пропаганда» закроют в Москве

РИА «Новости»
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Известный в Москве клуб «Пропаганда» закроется после 27 лет существования. Об этом сообщили в Telegram-канале заведения.

«История длиной в 27 лет подошла к концу. „Пропаганда“ гордится тем, что смогла стать площадкой для самовыражения и творчества. Благодарим всех, кто был с нами на этом пути», - отметили в публикации.

Заведение будет принимать гостей до конца июля.

Также с 28 июля прекратит работу кафе «Люди как люди», которое находится у станции метро «Китай-город». Принадлежащее владельцам «Пропаганды» кафе открылось в 2002 году и стало одним из культовых мест Москвы.

Ранее владельцы столичного клуба «Мутабор» решили переименовать его после «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой.

Такие меры приняли, чтобы название заведения больше не ассоциировалось со скандальным мероприятием с участием звезд шоу-бизнеса.

Анастасия Ивлеева Москва Шоу-бизнес
15 июля 2024, 21:33
Москвичей предупредили о второй волне ливней и гроз
Freepik
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Москву в ближайшие часы накроет вторая волна ливневых дождей. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«По прогнозу синоптиков, в ближайший час ожидается вторая волна интенсивных осадков», - отметили в сообщении.

Ожидаются ливень, гроза и сильные порывы ветра. Такая погода будет наблюдаться до конца дня. Жителей и гостей столицы призвали быть аккуратными, не укрываться от дождя под деревьями и не ставить под ними автомобили.

Синоптики предупредили, что во вторник, 16 июля, на столицу могут вновь обрушиться сильные осадки, также возможны сильные порывы ветра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что жаркая погода пришла в Москву и область. Высокие температуры начнут падать ближе к середине июля.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
15 июля 2024, 20:09
Более 80% от месячной нормы. Некоторые районы Москвы затопило
РИА «Новости»
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В Москве за несколько часов выпало около 80% от месячной нормы осадков. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Ливни накрыли отдельные районы города. Больше всего осадков зафиксировали в ЮАО - 66 миллиметров. На юго-востоке Москвы их выпало 48 миллиметров, а в ВАО - 34.

«Основной объем осадков принят водосточной сетью. Бригадами ГУП „Мосводосток“ выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды», - отметили в ведомстве.

При необходимости на улицах применяли откачивающую технику.

В комитете напомнили, что 16 июля столицу снова ждут сверхсильные осадки, вероятны порывы ветра. Горожан и гостей Москвы попросили быть внимательными на улице во время непогоды.

Температура воздуха в столице будет постепенно снижаться. К концу рабочей недели столбики термометров опустятся до 25... 29 градусов.

Прогноз погоды Москва
14 июля 2024, 12:14
Ефимов: шесть спортивных комплексов построят в столице по проектам КРТ
Телеканал «360»
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Шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов построят в столице. Их возведут на пяти площадках, которые обустраивают по проекту комплексного развития территорий, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь объектов - свыше 38 тысяч квадратных метров. Новые места для занятий спортом появятся сразу в нескольких районах: Даниловском, Нижегородском, Царицыне, Южном Бутове и Ясеневе.

Всего возведут четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, спортивно-развлекательный центр, а также многофункциональный спортивный комплекс с ледовой площадкой. Самый большой ФОК будет в Царицине, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман. Его построят в течение семи лет, площадь объекта превысит 17 тысяч квадратных метров.

«Проект уже реализует назначенный столицей оператор КРТ», - подчеркнул Гаман.

По программе комплексного развития территорий в столице на месте промзон создают новые многофункциональные городские кварталы с комфортным жильем, качественной и удобной инфраструктурой. Проработку проектов ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Спортсмены Строительство Правительство Москвы Москва Максим Гаман
12 июля 2024, 09:04
«Вызывает трепет». Эксперты о новом пешеходном мосте в центре Москвы
Telegram
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В Москве появился новый пешеходный мост, связавший стрелку острова Балчуг с Крымской набережной. Переправу через Водоотводный канал Москвы-реки открыл мэр столицы Сергей Собянин, сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.

Новый мост для любования городом Строительство уникального объекта началось в марте 2023 года и завершилось на полгода раньше проектного срока. Этому способствовала логистическая операция, проведенная на реке осенью, рассказал Собянин на открытии.

«Пролетное строение массой 235 тонн собрали в Подмосковье и за восемь часов доставили на барже к месту монтажа. Потом развернули поперек и установили на опоры», - сообщил мэр.

Новый мост в длину 58 метров и в ширину восемь метров, он имеет форму изогнутой балки. Конструкцию встроили в уже существующие укрепления берегов.

Собянин отметил, что москвичи и гости города смогут отдохнуть на 36-метровой скамейке, с которой открывается отличный вид. Новый мост связал остров Балчуг с одним из московских пешеходных маршрутов от Воробьевых гор через Парк Горького до Крымской набережной.

«Москва-реку можно смело назвать градообразующей транспортной артерией, так как именно с этой <…> функции начиналось развитие Москвы», - заявила член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, архитектор Евгения Муринец.

Новый пешеходный маршрут преобразился за последние 12-14 лет, отметила специалист. Обновились локации, которые еще 10 лет назад были обычной проезжей частью, как Крымская набережная. Собянин назвал этот объект в те годы «депрессивным» и совершенно не привлекательным для горожан.

Муринец отметила, что кластеризация стала возможной благодаря пешеходной связке Крымской и Болотной набережных.

«Эти мероприятия являются частью большой концепции городских властей по формированию удобных современных благоустроенных набережных Москвы-реки по обоим ее берегам в границах города, что составляет без малого почти 200 километров», - рассказала архитектор.

Победившая в 2013 году концепция развития территории Москвы-реки отражает философию превращения берегов в парк у воды, самый протяженный во всей Европе, добавила Муринец.

Праздничный мост Основатель архитектурной компании «Прогресс» Петр Анурин приветствует появление в Москве мостов по индивидуальным проектам. В пешеходных мостах есть что-то праздничное, уверен архитектор.

Анурин отметил, что перегруженному парку «Музеон» давно пора «выдохнуть» и продолжить пешеходный маршрут, проходящий от Воробьевых гор в сторону «Красного октября» и Балчуга.

«Изящная картина монтажа пролета моста, который привезли по воде и красиво развернули в проектное положение, уверен, вызывает трепет не только у инженеров, но и у простых прохожих», - подчеркнул эксперт.

По информации Сергея Собянина, в ближайшие годы в Москве планируют построить шесть мостов через городские водные преграды.

Строительство Россия Сергей Собянин Парки Москва Реки

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