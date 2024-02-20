Климатолог объяснил, почему Эль-Ниньо не вызовет рекордно жаркое лето в Москве

Природное явление Эль-Ниньо связано с рекордным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. По словам Кокорина, его воздействие на температуру в целом минимально, оно скорее относится к количеству осадков. В основном Эль Ниньо повлияет на климатическую обстановку в Индонезии, Перу, Юго-Восточной Азии.

«Может быть, какие-то слабенькие воздействия есть. Они, грубо говоря, пока неизвестны. Но они все равно слабенькие - гораздо меньше, чем просто обычная межгодовая изменчивость», - заявил Кокорин.

Некоторые синоптики уже поспешили назвать грядущее лето в России самым жарким в истории. По их оценкам, температура воздуха уже в июне поднимется на семь градусов выше климатической нормы. Например, в Москве в июне воздух может прогреться до 35 градусов, заявили специалисты.