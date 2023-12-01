Кинотеатр «Круговая кинопанорама» с эффектом полного погружения открыли на ВДНХ в Москве

«Это первый в мире кинотеатр подобного типа, где можно воспроизводить как современные фильмы, так и старые картины, которые проецируют на экраны 11 отреставрированных аппаратов», - подчеркнула она.

Фильмы будут крутить в кинотеатре ежедневно, но для каждого показа запланирована своя тематика. Во вторник, четверг и воскресенье будут показывать картины «Возьмите нас с собой, туристы!» (1966), «В дорогу, в дорогу» (1969) и «Волга - русская река» (1984). Начало сеансов - в 14:00, 17:00 и 19:00. По понедельникам, средам, пятницам и субботам с 12:00 до 20:00 зрители смогут увидеть цифровой фильм об уникальной природе и заповедных уголках России.

Ранее в павильоне «Умный город» на ВДНХ в Москве открыли бесплатный VR-кинотеатр. Он будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00.