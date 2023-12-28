28 декабря 2023, 10:40

Кинокластер мирового уровня появится в Москве

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В Москве на месте заброшенного пустыря начали развивать Кинопарк Москино. Это будет самой крупной в мире площадкой для съемок натурного кино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уже завершили первый этап реконструкции МЕТМАШа», - отметил он.

Глава города уточнил, что обновили восемь корпусов, в двух строениях обустроили съемочные павильоны. Территорию бывшего завода занял большой склад костюма и реквизита «Жар-птица», в котором хранят почти пять миллионов разных атрибутов для кино и театра.

Мэр добавил, что специалисты приступили к модернизации Киностудии имени Горького. Ее рабочую площадь увеличат в два раза.

В 2024 году власти продолжат оказывать поддержку кинопроизводителям, которые создают яркие образы Москвы в киноискусстве. Заявки на гранты начнут принимать 1 января.

Кроме того, в столице пройдет Московский международный кинофестиваль (ММКФ). На нем ежегодно демонстрируют более 200 фильмов в десяти кинотеатрах столицы.

Кино Сергей Собянин Москва 2023
28 декабря 2023, 10:20
Москвичей пригласили на дискотеки на льду на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»
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Дискотеки пройдут на 10 бесплатных катках, которые расположены на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Посетители смогут покататься на коньках под диджей-сеты в сопровождении подсветки, меняющейся в такт музыке, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Вечеринки пройдут 30 декабря и 7 января с 20:00 до 22:00. Площадки фестиваля находятся на улицах Сухонская, Авиационная, Теплый Стан и Вешняковская.

Катки, расположенные на улицах Грекова, Ключевой, Хачатуряна, в проезде Серебрякова, Олимпийской Деревне, а также в сквере у станции метро «Некрасовка», можно будет посетить в эти же дни с 20:30 до 22:00.

Желающим прийти на площадки нужно заранее зарегистрироваться на сайте проекта. Там же можно ознакомиться с расписанием.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проводят в столице каждый год. В этот раз он проходит на 36 площадках в разных районах. Его главная тема - Москва и ее жители.

Ранее аудиогиды по пяти московским каткам озвучила нейросеть. Жители и гости мегаполиса узнают о ледовых площадках в Измайловском парке, саду «Эрмитаж», парке «Сокольники», саду имени Баумана и парке Горького.

Фестивали Новый год Москва 2023
28 декабря 2023, 09:53
Легкий мороз и снег накроют Москву в четверг
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В Москву пришло обещанное синоптиками похолодание. Температура опустится 28 декабря до минус трех градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня управление погодой в столице постепенно перейдет к гребню антициклона. В облаках появятся неустойчивые прояснения, а небольшой снег пройдет лишь местами», - уточнил он.

В Москве в дневное время суток температура составит -1…-3 градуса. Ночью похолодает до -6 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки 0…-5 градусов. В ночные часы воздух остынет до -8 градусов.

Погоду будет сопровождать северо-западный, западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме и составит 746 миллиметров ртутного столба.

Метеорологи также спрогнозировали до -14 градусов в новогоднюю ночь в столице. Резкое похолодание начнется в пятницу и субботу.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
28 декабря 2023, 09:35
Московские компании расширили экспортную географию
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Столичным компаниям удалось в уходящем году расширить географию экспорта. Доля несырьевого неэнергетического вывоза в другие страны составила примерно 17% за три квартала 2023-го, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран. За рубежом популярностью пользуется самая разнообразная продукция столичного производства: от мороженого и косметики до оптики и медицинского оборудования», - уточнил он.

Глава города отметил, что около 25% ННЭ Москвы приходится на продукцию машиностроения. Ее отправляют в Белоруссию, Китай, Казахстан, Индию, Турцию, Алжир, Узбекистан и Египет.

Продукция химпромышленности составила 18% экспорта. В частности, пластмассу, каучук, растворители, неорганические красители, лакокрасочные изделия поставляют в Бразилию, Белоруссию, КНДР, Казахстан, Индию, Турцию и Мексику.

Продукты пищевой и перерабатывающей промышленности - 4%. Их закупают в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджане.

Московские компании также отправляют за рубеж лекарства, бытовую химию, косметику, полиграфические изделия.

На днях президент Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ снижать и обнулять пошлины на экспорт в дружественные государства. Разрешение распространяется только на определенные объемы.

Бизнес Сергей Собянин Москва 2023
28 декабря 2023, 09:03
Собянин присоединился к благотворительной акции «Елка желаний» в Москве
РИА «Новости»
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В благотворительной акции «Елка желаний» поучаствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца он снял с новогодней елки три открытки, на которых написаны мечты детей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Один из мальчиков пожелал подарок-сюрприз.

«Конкретно ничего не указано, но подумаем, что может быть для него сюрпризом», - уточнил мэр.

На втором шаре размещена просьба 16-летнего подростка из Луганской Народной Республики. Он загадал электрогитару, на которой мечтает играть. Третий ребенок семи лет попросил синтезатор. Собянин заверил, что исполнит все три пожелания детей.

Всероссийскую благотворительную акцию «Елка желаний» запустило российское движение детей и молодежи «Движение первых» пять лет назад. Проект позволяет осуществлять заветные желания детей от трех до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Принять участие в акции могут все желающие на сайте проекта до конца февраля следующего года.

Накануне Путин поговорил по телефону с мальчиком , чью мечту исполнил на «Елке желаний». Пятиклассник посетил музей вместе с родителями и старшей сестрой.

Дети Новый год Сергей Собянин Москва 2023

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