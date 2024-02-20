Каждый шестой апарт-комплекс в Москве могут признать самостроем и снести

По его словам, в столице обнаружили примерно 145 зданий общей площадью три миллиона квадратных метров, предназначенных для размещения апартаментов. При этом в 25 из них (17%) зафиксировали нарушения на этапе строительства или реконструкции. Чаще всего они связаны с неправильным оформлением земельных отношений.

Основная проблема заключается в том, что застройщики не согласовывали назначение участков под будущее строительство апартаментов, что позволяет юридически относить их к самовольным постройкам. В Москве уже предъявили претензии собственникам зданий на Вольной улице, а также в Дегтярном и Переведеновском переулках. В случае официального признания этих зданий самовольными постройками их могут снести.

Владельцы апартаменты смогут потребовать компенсации от застройщиков, однако получить ее, скорее всего, будет затруднительно, учитывая тот факт, что 11 из 25 компаний-застройщиков уже ликвидированы, а еще две находятся в процессе ликвидации.

«Велики шансы потратить время, силы и деньги, а в результате получить лишь решение суда, по которому взыскать ничего не получится, потому что должник являлся номинальным директором, а в действительности не имеет ни имущества, ни постоянных доходов», - рассказал Пивоварчик.

В этом году в Москве построят свыше пяти миллионов квадратных метров жилья. Примерно три миллиона появится благодаря вложениям инвесторов.