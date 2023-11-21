Каток на ВДНХ в Москве подготовили к зимнему сезону

По его словам, ВДНХ этой зимой станет эпицентром событий всероссийского масштаба, и ледовая арена будет лишь одним из атрибутов празднества. Из-за обилия мероприятий размеры катка решили сократить. Он стал вдвое меньше стандартных 20 с небольшим тысяч квадратных метров.

Этой зимой ледовый комплекс сможет одновременно разместить примерно две тысячи посетителей. Торжественное открытие наметили на 24 ноября.

«Некоторые шероховатости еще остались, но это мелочи, которые в строительном объеме составляют где-то 1,5%, и они будут закончены в ближайшее время», - отметил Комаров.

В этом году каток откроют на Площади Промышленности, вокруг макета ракеты-носителя «Восток».

При этом свыше 50 катков и лыжных трасс откроют в Химках этой зимой. Шесть из них оборудуют теплыми раздевалками и прокатом инвентаря.