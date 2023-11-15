Каток на ВДНХ откроют в конце ноября

«В предстоящем сезоне катку на ВДНХ исполняется 10 лет. Он сможет одновременно принять почти две тысячи человек. Площадь ледового покрытия составит около девяти тысяч квадратных метров», - уточнила она.

Сергунина отметила, что во время катания перед москвичами и туристами откроются виды на исторические павильоны «Космос» и «Транспорт СССР», Главную аллею и новый павильон «Атом».

Темой сезона стал «Полет во времени» с отсылкой к грезам о космосе и стремлению к высоким достижениям. На открытии в 18:00 состоится шоу о человеке, мечтающим стать космонавтом. Несколько площадок представят мероприятия 25 ноября с 16:00 до 20:00. В частности, на Северной петле кольцевой дороги посетители увидят театральное событие и светозвуковую инсталляцию «Северное сияние - полет во времени». Рядом с аттракционом «Школа спасателей» покажут музыкальное представление «Время легенд».

Всю зиму на катке гостей будут ждать выступления артистов, утренние зарядки, конкурсы, костюмированные вечеринки, тематические программы и дни регионов на международной выставке-форуме «Россия».

По программе лояльности «Друзья ВДНХ» горожане смогут сэкономить на посещении музейно-выставочных, развлекательных и спортивных мероприятий на территории выставки. Скидки варьируются от пяти до 20%.