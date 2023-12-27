Карты «Тройка» в новогоднем дизайне появились в продаже в Москве

В ведомстве уточнили, что карты «Тройка» изготовили в двух праздничных вариантах. Дизайн одной представляет собой Деда Мороза, который торопится положить подарки под елку. На второй карте можно увидеть зайца, приготовившегося распаковать коробку со своим презентом.

Москвичи и гости столицы уже сейчас могут приобрести новогодние «Тройки» на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.

Кроме того, виртуальная «Тройка» появится в общем доступе в июне 2024 года. Пассажиры смогут выпустить ее в приложении «Метро Москвы».