27 декабря 2023, 16:36

Карты «Тройка» в новогоднем дизайне появились в продаже в Москве

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В преддверии праздника в Москве выпустили карты «Тройка» в новогоднем оформлении. Тематические проездные появились в продаже, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что карты «Тройка» изготовили в двух праздничных вариантах. Дизайн одной представляет собой Деда Мороза, который торопится положить подарки под елку. На второй карте можно увидеть зайца, приготовившегося распаковать коробку со своим презентом.

Москвичи и гости столицы уже сейчас могут приобрести новогодние «Тройки» на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.

Кроме того, виртуальная «Тройка» появится в общем доступе в июне 2024 года. Пассажиры смогут выпустить ее в приложении «Метро Москвы».

Москва 2023 Дептранс Москвы
27 декабря 2023, 17:09
Москвичам рассказали о работе канатной дороги в новогоднюю ночь
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Жители и гости столицы смогут полюбоваться живописной набережной, башнями «Москва-Сити» и зданием МГУ из кабинки на канатной дороги в новогоднюю ночь. Она будет работать до пяти часов утра, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.

«По традиции 31 декабря Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь до 05:00», - заявили в организации.

Горожан также предупредили, что с 22:00 для посадки и выхода пассажиров будет открыта только станция «Воробьевы горы». Таким образом, можно встретить Новый год над Москвой-рекой и совершить круг без выхода и пересадки.

В первый день наступившего 2024 года воздушная прогулка будет доступна с 16:00 до 21:00. Со 2 по 8 января канатная дорога и спорткомплекс «Воробьевы горы» работают с 10:00 до 23:00, а 9 января с 19:00 до 21:00. С 30 декабря по 9 января можно приобрести билеты по праздничным и выходным тарифам.

Москвичам также рассказали о погоде в новогоднюю ночь. В последние два дня 2023 года в Москве будут осадки и плюсовая температура.

Праздники Новый год Москва 2023
27 декабря 2023, 17:04
Бочкарев рассказал об объемах ввода индивидуального жилья в Новой Москве
РИА «Новости»
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В 2023 году на территории Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО) ввели в эксплуатацию более 657 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Индивидуальное жилье на новых территориях пользуется довольно высоким спросом. Мы прогнозируем сохранение набранного темпа и в дальнейшем», - отметил заммэра.

По его словам, к февралю следующего года этот показатель увеличится еще на 60-70 тысяч квадратных метров.

Бочкарев отметил, что жилье в Новой Москве пользуется популярностью из-за более доступных по сравнению со столичными цен, а также благодаря развитой инфраструктуре района, наличию зон отдыха и хороших условий ипотеки. Так, с 2012 года в округе построили 48 объектов образования.

Одной из ключевых целей на ближайшее десятилетие станет увеличение численности населения Новой Москвы до одного миллиона человек к 2032 году. Внушительную роль в этом сыграет ИЖС, которое уже составило 20-25% от общего объема вводимого жилья.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
27 декабря 2023, 16:23
Пробок на московских дорогах стало меньше почти на 30%
Freepik
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В этом году в Москве на 25-30% сократилось количество заторов на дорогах. Автомобильный поток за 12 месяцев уменьшился примерно на 5%, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Могу сказать, что вот эти 5% - в общем-то, небольшая цифра, но она кардинальным образом улучшила ситуацию на дорогах» - подчеркнул он.

Ликсутов отметил улучшение в движении городского транспорта, а также сокращение заторов в мегаполисе.

По его словам, в уходящем году зафиксировали 240 миллионов поездок. Такой показатель означает примерно 800 тысяч дополнительных поездок в будни.

Кроме того, Ликсутов рассказал, что в ближайшие два года в Москве планируют внедрить беспилотный трамвай. Вдобавок летом жители столицы смогут воспользоваться виртуальной картой «Тройка» для оплаты проезда.

Пробки Дороги Машины Москва 2023
27 декабря 2023, 14:51
Сыромятнический гидроузел на реке Яузе в Москве перевели на зимний режим работы
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Сыромятнический гидроузел в Москве, который регулирует уровень воды на реке Яузе, полностью перевели на зимний режим работы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты ГУП «Мосводосток» проверили работу электрооборудования и силовых электросетей, протестировали системы пульта управления и другие механизмы в диспетчерском пункте и обследовали подвижные элементы на нижних и верхних воротах шлюза. Кроме того, они обработали и смазали сухие места и привели в порядок затворы.

Позже, когда температура воздуха опустится ниже 10-15 градусов, водолазы очистят водопропускные галереи от мусора и донных отложений.

Гидроузел на Яузе ввели в эксплуатацию в 1940 году для регулирования уровня реки и пропуска паводковых и ливневых вод.

В начале декабря обеспечивающие Москву водохранилища также перевели на зимний режим.

Благоустройство Москва 2023

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