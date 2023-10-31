31 октября 2023, 13:21

Карты «Тройка» с лучшими фото дикой природы выпустили в Москве

Фото: Telegram-канал дептранса Москвы
Читайте нас в: Google Новости

Карты «Тройки» с новым дизайном поступили в продажу. На проездных билетах изобразили дикую природу, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что новые карты «Тройки», на которых можно увидеть работы финалистов конкурса фотографий дикой природы «Золотая черепаха», изготовили вместе с департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Каждый снимок наполнен красотой и многообразием животного мира России, подчеркнули в ведомстве. Фотографы запечатлели двух юных корсаков, гигантского осьминога Дофлейна и малую выпь.

Тематические «Тройки» уже начали продавать на стойках «Живое общение». Также карты поступили во флагманские магазины, расположенные на станциях метро «Трубная» и «Маяковская». Кроме того, приобрести проездной билет с необычным дизайном можно в интернет-магазине.

Ранее Московское метро представило новую версию билета «Единый» в честь Дня качества. Его украсили российским знаком качества, который присваивается только товарам, успешно прошедшим проверку на стандарты Роскачества.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
31 октября 2023, 15:04
Патрулирование усилят на трех московских улицах с 1 ноября
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
С 1 ноября Московская академия дорожного движения (МАДИ) усилит патрулирование на улицах Дыбенко, Ореховый бульвар и Лихоборские Бугры по просьбе местных жителей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

В ведомстве рассказали об обращениях москвичей, которые жаловались на нарушения правил парковки на этих улицах. По их словам, автомобилисты часто ставят машины под запрещающими знаками или на тротуарах.

По мнению специалистов МАДИ, усиление контроля на этих участках будет способствовать повышению безопасности как для пешеходов, так и для водителей, а также увеличит пропускную способность дороги. Неправильно припаркованные автомобили создают неудобства и могут вызывать аварийные ситуации.

Сотрудники столичного дептранса напомнили, что на случаи неправильной парковки можно пожаловаться по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.

Ранее в Москве патрулирование усилили на Новорязанской и Тестовой улицах и в 1-й Красногвардейском проезде.

Москва 2023 Дептранс Москвы
31 октября 2023, 14:44
Школьники и студенты из Москвы изучат документы Главархива о медиках и деятелях искусства
Фото: freepik.com
Читайте нас в: Google Новости
Столичные школьники и студенты колледжей займутся исследованием документов выдающихся врачей и деятелей искусства. Вскоре дети получат результаты отбора и приступят к занятиям в Главархиве, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Уже на этапе подачи заявки на конкурс для участия в проекте школьники с восьмого по 11-й класс и студенты столичных колледжей могут выбрать, с личными документами каких известных деятелей они будут работать. Среди них медики, деятели театра и кино», - уточнила она.

По ее словам, более 250 учащихся направили заявки, чтобы стать участниками отборочного тура проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения».

В следующем месяце подростки приступят к изучению материалов 30 известных медиков - студентов и педагогов Императорского Московского университета. В декабре детям предоставят документы знаменитых деятелей театра и кино, жизнь которых также связана с этим учебным заведением.

Ученики проявили наибольший интерес к таким медикам, как Николай Пирогов, Иван Сеченов и Петр Ганнушкин. А среди творческих личностей детей заинтересовали Всеволод Пудовкин, Владимир Немирович-Данченко и Антон Чехов.

Ранее более 22 тысяч студентов поучаствовали в днях проектного офиса «Молодежь Москвы». Для учеников организовали ярмарку проектов, они приняли участие в акциях и присоединились к числу активистов.

Школьники Студенты Образование Москва 2023 Анастасия Ракова
31 октября 2023, 13:11
Фонтаны в Москве подготовили к зиме
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Московские коммунальщики подготовили к зиме столичные фонтаны. О выполненных работах отчитался заммэра города Петр Бирюков.

«Вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки», - рассказал он.

В столичном комплексе городского хозяйства уточнили, что объекты со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защитили специальными конструкциями. Например, светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» накрыли надувным куполом.

За зиму коммунальщики подготовят сооружения к новому сезону, который, как правило, начинается в последних числах апреля. Они проверят и обновят насосное оборудование и фильтры, облицовку чаш и парапетов, отремонтируют коммуникации и протестируют гидравлику.

Ранее в Москве подготовили к зиме столичные цветники. Растения подкормили удобрениями, обработали от болезней и вредителей и подрезали. Некоторые из них накрыли специальным защитным материалом.

Москва 2023 Петр Бирюков
31 октября 2023, 12:26
Московские креативные компании вышли на рынки более чем 20 стран
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Представителям креативного сектора Москвы за последние два года удалось расширить деловые контакты и наладить сотрудничество более чем с 20 странами. Масштабные проекты начали реализовывать в таких отраслях, как кинематография, легкая промышленность и мода, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Столичные предприниматели активно осваивают рынки Китая, Бразилии, Индонезии, Турции и других государств. Одним из ключевых направлений стал Таиланд. В этой стране пользуются популярностью российские фильмы, мультипликация и дизайнерские решения», - уточнила она.

Москва дебютировала на отраслевом азиатском рынке во время Недели дизайна в Чиангмае в 2022 году, представив мультфильмы «Три кота», «Смешарики», «Фиксики» и кинокартины «Спутник» и «Большой».

В феврале этого года на Международной неделе дизайна в Бангкоке участвовали творческие предприниматели. В частности, московский производитель подушек, элементов декора и театральных костюмов с подсветкой. Зарубежные покупатели проявили интерес к идеи бренда. Сейчас компания начала подготовку к размещению продукции на маркетплейсах Таиланда и других стран.

Ранее московская компания «Лино», производящая металлоконструкции марки Stallin, увеличила выпуск профнастила на 12%. Достичь таких показателей удалось благодаря нацпроекту.

Бизнес Москва 2023

Новости по теме