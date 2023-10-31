Карты «Тройка» с лучшими фото дикой природы выпустили в Москве
Карты «Тройки» с новым дизайном поступили в продажу. На проездных билетах изобразили дикую природу, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Он уточнил, что новые карты «Тройки», на которых можно увидеть работы финалистов конкурса фотографий дикой природы «Золотая черепаха», изготовили вместе с департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Каждый снимок наполнен красотой и многообразием животного мира России, подчеркнули в ведомстве. Фотографы запечатлели двух юных корсаков, гигантского осьминога Дофлейна и малую выпь.
Тематические «Тройки» уже начали продавать на стойках «Живое общение». Также карты поступили во флагманские магазины, расположенные на станциях метро «Трубная» и «Маяковская». Кроме того, приобрести проездной билет с необычным дизайном можно в интернет-магазине.
Ранее Московское метро представило новую версию билета «Единый» в честь Дня качества. Его украсили российским знаком качества, который присваивается только товарам, успешно прошедшим проверку на стандарты Роскачества.