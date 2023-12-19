Капремонт жилого дома 1964 года постройки завершили в Москве

Пятиэтажный дом построили в 1964 году по серийному проекту, популярному в период с 1958 по 1969 годы.

«Их проект, кстати, был разработан специально для москвичей и в других регионах не встречается», - уточнили в пресс-службе.

Специалисты провели очистку стен от грязи и следов сажи, обновили швы, а также обработали фасад антигрибковыми составами в зонах повышенной влажности и восстановили поврежденные части кирпичной кладки. Также они отремонтировали балконы, установив новые экраны и отливы, и восстановили бетонные плиты.

Завершающий этап включал гидрофобизацию наружных стен - современную технологию обработки, которая повысит влагоустойчивость фасада и защитит его от разрушительного воздействия воды.

Помимо этого, в доме поставили новые стеклопакеты в помещениях общего пользования, а также заменили водосточные трубы и отливы и обновили входную группу.

Ранее в Москве капитально отремонтировали фасад дома архитектора Новикова.