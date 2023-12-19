19 декабря 2023, 10:42

Капремонт жилого дома 1964 года постройки завершили в Москве

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В столице в рамках программы капремонта завершились работы в жилом здании по адресу Сеславинская улица, дом 28. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта.

Пятиэтажный дом построили в 1964 году по серийному проекту, популярному в период с 1958 по 1969 годы.

«Их проект, кстати, был разработан специально для москвичей и в других регионах не встречается», - уточнили в пресс-службе.

Специалисты провели очистку стен от грязи и следов сажи, обновили швы, а также обработали фасад антигрибковыми составами в зонах повышенной влажности и восстановили поврежденные части кирпичной кладки. Также они отремонтировали балконы, установив новые экраны и отливы, и восстановили бетонные плиты.

Завершающий этап включал гидрофобизацию наружных стен - современную технологию обработки, которая повысит влагоустойчивость фасада и защитит его от разрушительного воздействия воды.

Помимо этого, в доме поставили новые стеклопакеты в помещениях общего пользования, а также заменили водосточные трубы и отливы и обновили входную группу.

Ранее в Москве капитально отремонтировали фасад дома архитектора Новикова.

Благоустройство ЖКХ Москва 2023
18 декабря 2023, 17:52
Девять мостовых сооружений отремонтировали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостовых сооружений. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В этом году провели текущий ремонт девяти мостовых сооружений, в настоящее время работы полностью завершены», - уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, за последние 12 лет специалисты отремонтировали каждый объект мостового хозяйства. Это позволило продлить срок эксплуатации и сделать более комфортными условия для движения водителей и пешеходов.

Строители заменили гидроизоляцию, устранили протечки в подмостовых пространствах, уложили новый асфальт и нанесли разметку. На время работ движение по объектам ограничивали лишь частично.

Таким образом удалось обновить Ленинградскую эстакаду и Каширский путепровод МКАД, Автозаводский мост, мост Незнайка, мост через реку Ликова, путепровод Московский - Рассказовка и другие объекты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации дорожной инфраструктуры в столице. В ближайшее время в городе отремонтируют и построят более 20 километров дорог.

Москва 2023 Петр Бирюков
18 декабря 2023, 14:39
Светофоры обновили и установили почти по 200 адресам в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве с начала года эксперты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) установили и обновили светофоры на 194 участках. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«За 11 месяцев в Москве уже разместили и дооборудовали светофоры по 194 адресам, до конца года планируем сделать это еще более чем на 100 участках», - отметил Ликсутов.

Во время работ новые светофоры появились на 67 локациях, а существующие конструкции обновили по 127 адресам.

На особом контроле находились участки, где в предыдущем году зарегистрировали ДТП с жертвами. На таких участках новые светофоры появились по девяти таким адресам, модернизацию выполнили на 40 объектах, а изменили режим работы - на 30.

Так, светофор появился на пешеходном переходе по улице Яблочкова, возле строения 31, на северо-востоке столицы. В прошлом году на этом месте произошло пять дорожно-транспортных происшествий.

Также режим работы светофоров скорректировали в двух округах Подмосковья за неделю.

Дороги Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
18 декабря 2023, 14:13
Более 10 парковочных мест в центре Москвы выставили на торги
Сайт мэра и правительства Москвы
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Власти Москвы выставили на аукцион 11 парковочных мест в подземном паркинге жилого дома в районе Замоскворечье. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

Парковка находится по адресу: Люсиновская улица, дом 39, строение 2. Дом 2012 года постройки расположен поблизости от станции метро «Серпуховская».

«Автовладельцы могут выбрать подходящий вариант с учетом габаритов своего транспортного средства. Площадь объектов варьируется от 13,8 до 17,3 квадратного метра», - уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Заявку на участие в торгах можно подать до 19 декабря на электронной площадке «Росэлторг». Аукцион состоится 26 декабря и пройдет на понижение. Таким образом, цена лота может упасть до 50%.

Ранее участок для организации парковки в центре Москвы также выставили на аукцион.

Машины Москва 2023
18 декабря 2023, 14:12
Лужи и плюсовая температура. Надолго ли в Москву пришла оттепель
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Пришедшая в Москву оттепель продержится до конца этой недели, после чего начнется небольшое похолодание. Об этом рассказал «360» синоптик, метеоролог, эколог и климатолог Александр Шувалов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве установилась аномальная оттепель. Уже в воскресенье после обеда на трассах можно было увидеть лужи.

Шувалов сообщил, что теплая погода пришла в столицу на неделю. Однако ждать температуры воздуха 6 градусов, как спрогнозировал Вильфанд, в столице не стоит, отметил синоптик.

«Максимальная температура при таком количестве выпавшего снега и таких высоких сугробах, конечно, не будет превышать 2… 3 градусов. Это тоже весьма значительное величина», - обратил внимание собеседник «360».

Последствия оттепели Теплая погода продержится в столице до субботы, 23 декабря, уточнил метеоролог. На этом фоне москвичей ждут изменения, незаметные без барометра, предупредил климатолог.

Больших осадков, по словам собеседника «360», на этой неделе в Москве не будет. Основные зоны проходят севернее, поэтому в столице стоит ждать лишь небольшие осадки, сказал синоптик.

\"Но в этих условиях при преобладании положительной температуры все-таки нужно обращать внимание под ноги. Гололедица это неизбежный спутник такой тёплой погоды, тем более что в ночные часы, особенно в четверг и в пятницу, ночная температура может понижаться до отрицательных значений, до -1... -3 градусов. Так что вот в этом аспекте нужно быть поосторожнее Для прогноза на Новый год пока рано Прогнозировать погоду в Москве на Новый год пока рано, Последствия оттепели Теплая погода продержится в столице до субботы, 23 декабря, уточнил метеоролог. На этом фоне москвичей ждут изменения, незаметные без барометра, предупредил климатолог.

Больших осадков, по словам собеседника «360», на этой неделе в Москве не будет. Основные зоны проходят севернее, поэтому в столице стоит ждать лишь небольшие осадки, сказал синоптик.

«Но в этих условиях при преобладании положительной температуры все-таки нужно обращать внимание под ноги. Гололедица - это неизбежный спутник такой теплой погоды. Тем более что в ночные часы, особенно в четверг и в пятницу, ночная температура может понижаться до отрицательных значений, до -1…-3 градусов. Так что в этом аспекте нужно быть поосторожнее», - предупредил Шувалов.

Для прогноза на Новый год пока рано Спрогнозировать погоду в Москве на Новый год пока трудно, отметил метеоролог. Сейчас понятно, что в воскресенье и понедельник, то есть 24 и 25 декабря, Подмосковье накроет очередная волна холода, сообщил климатолог. Однако ждать слишком сильных морозов, по словам Шувалова, жителям столичного региона не стоит.

«Температура понизится до -5…-8 градусов, выпадет свежий снежок. Устоит ли такая погода, удержится ли она до 31 декабря, пока сказать сложно», - заключил синоптик.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве установилась аномальная оттепель. Уже в воскресенье после обеда на трассах в городе можно было увидеть лужи.

Шувалов сообщил, что теплая погода пришла в столицу на неделю. Однако ждать температуры воздуха 6 градусов, как спрогнозировал Вильфанд, в Москве не стоит, отметил синоптик.

«Максимальная температура при таком количестве выпавшего снега и таких высоких сугробах, конечно, не будет превышать 2… 3 градусов. Это тоже весьма значительная величина», - обратил внимание собеседник «360».

Москва 2023 Погода в Москве

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