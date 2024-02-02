02 февраля 2024, 11:50

Капремонт прошел в 14 тысячах многоквартирных домов в Москве с 2015 года

Freepik
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С 2015 года в Москве обновили примерно 14 тысяч многоквартирных домов по программе капитального ремонта. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«С 2015 года выполнены работы по ремонту почти в 14 тысячах многоквартирных домов - это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года», - уточнил он.

Заммэра назвал московскую программу капитального ремонта одним из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее включили свыше 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров.

В пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства добавили, что с 2015 года рабочие отремонтировали свыше девяти тысяч фасадов, более восьми тысяч крыш, около 4,5 тысячи подъездов и более чем в 10 тысячах домов заменили инженерные системы.

Кроме того, в 2023 году в Москве завершили капитальный ремонт трех столетних домов.

Петр Бирюков Москва
02 февраля 2024, 11:45
Январь в Москве оказался необычно солнечным
РИА «Новости»
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Январь в Москве был морозным, однако порадовал жителей удивительно ясным небом. Солнце светило в городе 36 часов — на три часа больше нормы, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, особенно ясной погода была 8, 13 и 21 января, когда солнечные лучи баловали москвичей более пяти часов за день. Однако с 14 по 18 января, а также с 23 по 31 января они не смогли пробиться сквозь облака.

Позднякова добавила, что рекорд «самого мрачного» сохранил за собой январь 2021 года с его скромными 10 часами солнечного света. С другой стороны, январь 2010 года остался самым солнечным с 75 часами ясной погоды, что составило впечатляющие 227% от климатической нормы.

Ранее москвичам пообещали теплый и снежный февраль. При этом по осадкам столица перевыполнит норму.

Январь в Москве был морозным, однако порадовал жителей удивительно ясным небом. Солнце светило в городе 36 часов - на три часа больше нормы, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Погода Погода в Москве Москва Татьяна Позднякова
02 февраля 2024, 10:49
Собянин рассказал о продлении Сокольнической линии метро в Москве
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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До конца 2024 года в Москве планируют открыть новую станцию «Потапово» Сокольнической линии метро. О ходе ее строительства рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«К концу года Сокольническая линия метро станет на одну станцию длиннее. „Потапово“ сделает город ближе для тысяч жителей Южного Бутова и Новой Москвы», - отметил он.

«Потапово» возводят на территории поселения Сосенского. Она станет не только новой конечной для красной ветки, но и первой наземной отапливаемой станцией в Москве. Ее спроектировали благодаря технологии информационного моделирования BIM. Сейчас на объекте монтируют металлоконструкции и выполняют отделку.

Протяженность перегона от «Потапово» до «Коммунарки» составила 2,4 километра. Кроме того, рядом возводят участок трассы «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе». Таким образом, новые объекты улучшат транспортное обслуживание жителей Щербинки, поселений Сосенского и Воскресенского.

Также в Москве вышло на финишную прямую возведение станции метро «Генерала Тюленева».

Строительство Метро Сергей Собянин Метро Москвы Москва
02 февраля 2024, 10:32
Москвичам пообещали кратковременный снег и гололедицу в пятницу
РИА «Новости»
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В конце рабочей недели москвичей будут ждать небольшие осадки и гололедица, которые возникнут под влиянием холодного атмосферного фронта. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в ночь на пятницу в городе выпало до двух миллиметров осадков. Днем ожидается переменная облачность с прояснениями, также возможен непродолжительный снегопад. Жителям столицы следует быть внимательными из-за гололедицы на проезжих частях и тротуарах.

Синоптик отметил, что температура днем в Москве будет варьироваться от -1 до 1 градуса и от -3 до 2 градусов по области. К вечеру ожидается небольшое похолодание, столбик термометра может опуститься до -2-4 градусов в городе и до -1-6 - в Подмосковье. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет до уровня 736 миллиметров ртутного столба, что все еще будет ниже обычных значений.

Накануне в столице прошел ледяной дождь.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
02 февраля 2024, 09:08
Ефимов: неэффективно используемую территорию в Бирюлеве Восточном реорганизуют по программе КРТ
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Неэффективно используемому участку, расположенному в районе Бирюлево Восточное, предстоит редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Проект этого решения опубликовали на сайте столичного правительства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Неэффективно используемая территория на Лебедянской улице площадью 4,13 гектара подлежит реорганизации. По проекту решения там планируется возвести 109,24 тысячи квадратных метров недвижимости», - рассказал Ефимов.

По его словам, инвестиции в проект могут составить более 36 миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации достигнет 277 миллионов рублей, отметил заместитель мэра Москвы. Редевелопмент территории в Бирюлеве Восточном позволит создать свыше 750 рабочих мест, обратил внимание Ефимов.

Заняться реорганизацией площадки смогут правообладатели участков и объектов недвижимости, городской оператор или инвестор, определенный по результатам торгов.

На территории планируют построить жилье для нужд города общей площадью свыше 95 тысяч квадратных метров, сообщил министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман. На участке установят оборудование для занятий спортом и физкультурой на свежем воздухе, а на первых этажах жилых домов могут открыться магазины, отделения банков, медицинские организации, кафе и рестораны.

«Также в рамках реализации проекта возведут многофункциональный комплекс c паркингом на 350 машино-мест общей площадью 14 тысяч квадратных метров, что обеспечит будущих новоселов необходимыми парковочными местами», - отметил Гаман.

Программа комплексного развития территорий позволяет создавать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На этих территориях проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в столице на разных стадиях реализации 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

Неэффективно используемому участку, расположенному в районе Бирюлево Восточное, предстоит редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Проект этого решения опубликовали на сайте столичного правительства , сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Недвижимость Москва

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