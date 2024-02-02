Капремонт прошел в 14 тысячах многоквартирных домов в Москве с 2015 года

«С 2015 года выполнены работы по ремонту почти в 14 тысячах многоквартирных домов - это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года», - уточнил он.

Заммэра назвал московскую программу капитального ремонта одним из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее включили свыше 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров.

В пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства добавили, что с 2015 года рабочие отремонтировали свыше девяти тысяч фасадов, более восьми тысяч крыш, около 4,5 тысячи подъездов и более чем в 10 тысячах домов заменили инженерные системы.

Кроме того, в 2023 году в Москве завершили капитальный ремонт трех столетних домов.