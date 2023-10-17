Капремонт фасада дома завершили на Рязанском проспекте в Москве

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Шестиэтажный жилой дом построили в 1941 году в стиле позднего конструктивизма. Его оконные пространства украсили пилястрами, сандриками и декоративными нишами. На торце здания сделали глухие ниши, повторяющие силуэты окон. По периметру - венчающий карниз.

Все эти элементы специалисты восстановили в ходе работ. Кроме этого, они покрасили фасад в первоначальный цвет здания. Также они отремонтировали балконы и цоколь дома.

Столичная программа капитального ремонта - масштабный проект не только в России, но и в мире. Всего в него включили более 28,5 тысячи исторических домов. Например, в Москве капитально отремонтировали бывший доходный дом Миронова.