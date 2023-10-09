Капремонт дома Радиокомитета в Москве завершат до конца года
В Москве до конца года завершатся работы по обновлению дома № 65 на Ленинградском проспекте, построенного в 1935 году в стиле советского неоклассицизма. Об этом сообщила пресс-служба столичного Фонда капитального ремонта (ФКР).
Специалисты организации приступили к ремонту фасада здания Радиокомитета в районе Сокол. Ранее они уже отремонтировали подвал и заменили коммуникации.
«Полное завершение работ по капитальному ремонту объекта пройдет в 2023 году», - уточнили в пресс-службе.
Первыми жителями дома были работники Радиокомитета, в том числе - А. И. Аршинов, звукооператор апрелевского завода. В дальнейшем он стал главным специалистом фирмы «Мелодия» и принимал участие во внедрении первых долгоиграющих пластинок в СССР.
Ранее Мособлдума ускорила ремонт объектов культурного наследия в Подмосковье.