13 февраля 2024, 14:00

Капремонт дома архитектора Мордвинова завершился в Москве

РИА «Новости»
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В московском районе Хамовники завершилась реставрация исторического здания, построенного в середине XX века. Объект, расположенный по адресу Хамовнический Вал, дом 2, возвели в 1956 году по уникальному проекту известного архитектора Аркадия Мордвинова, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичный Фонд капремонта.

Во время работ специалисты отреставрировали фасады, включая арки и входные группы с порталами. Также они восстановили детали парапетов, перекрасили элементы фасада, обновили входные двери и оконные проемы. В помещениях общего пользования установили новые стеклопакеты, кровельное покрытие заменили на современный материал.

Фонд капремонта Москвы также отреставрировал 10 домов работы архитектора Зиновия Розенфельда. В их число вошли дома, расположенные на улицах Часовой, Новокузнецкой и Куусинена.

Благоустройство Реставрация Архитектура Москва
13 февраля 2024, 14:09
Семь мостов отремонтировали в Москве за год
Freepik
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Семь мостовых сооружений капитально отремонтировали в Москве в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«В прошлом году обновили такие знаковые объекты как 1-й Бауманский и Лихачевский мосты, пешеходный мост „Тушинский у 7-го шлюза“, Лизинский путепровод», - уточнил он.

По словам заммэра, все мостовые сооружения проходят регулярные обследования, после которых решается вопрос о необходимости проводить капитальный или текущий ремонт.

За время работ движение на объектах полностью не перекрывали, ограничения вводили по полосам поочередно. Специалисты обновили основные элементы и несущие конструкции, заменили гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие проезжей части и деформационные швы, а также привели в порядок тротуары и лестничные сходы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что почти 800 улиц в столице благоустроят в формате «от дома до дома».

Дороги Ремонтные работы Петр Бирюков Москва
13 февраля 2024, 12:57
Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве
РИА «Новости»
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Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до четверга, 15 февраля. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Гололедица на дорогах», - сообщили синоптики.

Предупреждение будет действовать как в Москве, так и в Московской области до 11 утра четверга. Ранее оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 21:00 вторника.

В понедельник, 12 февраля, в городе прошел ледяной дождь.

Москвичи поделились фото и видео последствий уникального погодного явления: тротуары превратились в настоящий каток, автомобили покрылись ледяной коркой. Жители столицы шутили, что на улицы города лучше не выходить без коньков.

Накануне синоптики предупредили москвичей о надвигающихся морозах.

Холодать в городе начнет в среду, температура опустится до -22 градусов.

Температура окажется ниже нормы на 6-7 градусов.

Дороги Погода Погода в Москве Москва
13 февраля 2024, 10:08
Владимир Ефимов: Москва привлекает инвесторов для развития городской инфраструктуры
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Власти Москвы в рамках программы развития городской инфраструктуры с 2014 года заключили семь концессионных соглашений и одно государственно-частное партнерство с инвесторами. В прошлом году объем частных вложений в реализацию этих проектов составил почти 25 миллиардов рублей, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что объем привлеченных частных средств составил 124,5 миллиарда рублей.

«Только по итогам прошлого года инвесторы вложили около 25 миллиардов рублей в строительство проспекта Багратиона, школы в инновационном центре „Сколково“, а также в проект по приему и утилизации электронного и электротехнического оборудования, находящегося в собственности Москвы, и другие проекты государственно-частного партнерства», - уточнил Ефимов.

Концессионные соглашения обязывают частный бизнес создать или провести реконструкцию объектов инфраструктуры, которые перейдут или уже находятся в собственности города. Бизнес получит доход за счет эксплуатации этих объектов.

На сегодняшний день в Москве концессии действуют в сфере образования, здравоохранения, дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гостиничного обслуживания.

Министр правительства Москвы и глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что движение по проспекту Багратиона открыли в сентябре 2023 года. Дорогу построили в рамках крупнейшего концессионного соглашения.

«Инвестиции в проект составили около 68 миллиардов рублей. Соглашение заключили в декабре 2014 года на 40 лет», - рассказал он.

Овчинский добавил, что вторым концессионным проектом, появившимся в Москве в прошлом году, стали центры сбора старого электронного и электротехнического оборудования, используемого организациями и органами исполнительной власти российской столицы.

В рамках заключенного в 2021 году договора инвестору - заводу «Экотехпром», входящему в корпорацию «Экополис», - на 20 лет передали два объекта на Остаповском проезде и Алтуфьевском шоссе. Туда доставляют старую технику. После переработки полученные материалы используют для производства новых устройств, автомобильных деталей, строительных материалов и напольного покрытия.

Инвестиции Благоустройство Экономика Москва
12 февраля 2024, 14:07
Ефимов рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют Москву
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В столице на разных стадиях реализации и проработки находятся 228 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Инвестиции в них оценили примерно в 15 триллионов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что по программе КРТ планируется реорганизовать участки общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

«Благодаря преобразованию депрессивных и неэффективно используемых участков будут созданы многофункциональные жилые и деловые кварталы, где появится более 45 миллионов квадратных метров недвижимости, включая социальные и общественно-деловые объекты, новые производства, а также дома, в том числе по программе реновации», - отметил Ефимов.

По его словам, бюджетный эффект за время реализации проектов достигнет четырех триллионов рублей. Бывшие промышленные зоны, незастроенные и неэффективно используемые территории, а также участки с недостроенными объектами преобразуют в современные пространства, где горожане смогут комфортно и престижно жить, проводить время и работать.

Всего по итогам редевелопмента в столице планируют построить более 22 миллионов «квадратов» социальных, высокотехнологичных и общественно-деловых производств, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

«Инвесторы и назначенные городом операторы возведут более 23 миллионов квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации, выполнят работы по благоустройству территорий, обустроят улично-дорожные сети и организуют парковочные пространства», - добавил он.

Особое внимание уделяют сбалансированной застройке территорий, объяснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее словам, насыщение территорий разными функциями всегда востребовано у горожан.

«Также это помогает снижать маятниковую миграцию», - подчеркнула она.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее напомнил, что число проектов комплексного развития территорий в 2023 году выросло до 228. По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и необходимую инфраструктуру.

Экономика Москва

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