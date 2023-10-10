Капремонт 1-го Бауманского моста стартовал в Москве
На востоке Москвы начался капитальный ремонт 1-го Бауманского моста. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
«В этом году обновим автодорожный мост „Бауманский 1-й“ через Серебряно-Виноградный пруд, расположенный на территории музея-усадьбы „Измайлово“», - рассказал он.
По его словам, сооружение не ремонтировали с момента постройки в 1964 году.
Работы выполнят поэтапно, без полного закрытия движения транспорта. В рамках ремонта рабочие переустроят мостовое полотно, отремонтируют балки строения, заменят деформационные швы, обновят ограждения, уложат асфальтобетонное покрытие и нанесут разметку.
Работы завершат в четвертом квартале этого года.
Ранее сообщалось о том, что на Горбатом мосту в Москве заменят гидроизоляцию.