Капремонт 1-го Бауманского моста стартовал в Москве

Читайте нас в:

«В этом году обновим автодорожный мост „Бауманский 1-й“ через Серебряно-Виноградный пруд, расположенный на территории музея-усадьбы „Измайлово“», - рассказал он.

По его словам, сооружение не ремонтировали с момента постройки в 1964 году.

Работы выполнят поэтапно, без полного закрытия движения транспорта. В рамках ремонта рабочие переустроят мостовое полотно, отремонтируют балки строения, заменят деформационные швы, обновят ограждения, уложат асфальтобетонное покрытие и нанесут разметку.

Работы завершат в четвертом квартале этого года.

Ранее сообщалось о том, что на Горбатом мосту в Москве заменят гидроизоляцию.