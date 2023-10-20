Капитальный ремонт пешеходного перехода завершили в Некрасовке
Столичные коммунальщики заменили плитку, обновили лестничные сходы и напольное покрытие пешеходного перехода на проспекте Защитников Москвы в Некрасовке. О завершении капитального ремонта сообщили на официальном портале мэра и правительства города.
«Специалисты комплекса городского хозяйства заменили старую керамическую плитку на гранитную, отремонтировали ступени лестничных сходов и напольное покрытие, установили новое инженерное оборудование, осветительные приборы, вентиляцию, отопление», - отметили в пресс-службе столичной мэрии.
Ремонт проводили без полного перекрытия движения для пешеходов.
За состоянием подземных переходов в Москве следят Специалисты государственного бюджетного учреждения «Гормост». За предыдущие 10 лет они обновили около 300 таких сооружений и планируют отремонтировать еще девять. В некоторых из них работы уже завершили.
Ранее свыше 185 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Каширском шоссе в Москве.