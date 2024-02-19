Кафе, рестораны и магазины появятся на севере Москвы по программе КРТ
В московском районе Коптево реорганизуют по программе комплексного развития территорий неэффективно используемый участок с нежилой застройкой. О соответствующем решении сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В районе Коптево - проезд Черепановых, владение 64 - построим магазины, кафе, рестораны и другие общественно-деловые объекты», - отметил он.
Глава города уточнил, что в районе планируют сохранить уже существующий каток.
После завершения реализации проекта КРТ в районе появятся 26,1 тысячи квадратных метров недвижимости и 700 новых рабочих мест.
По словам Собянина, в Москве в общей сложности утвердили и начали реализовывать 63 проекта комплексного развития территорий.
Кроме того, в рамках КРТ в Москве возведут почти два миллиона квадратных метров жилья по реновации. Всего по программе планируется воплотить 228 проектов.