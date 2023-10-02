Качество воды в Москве проверили более двух миллионов раз в этом году

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По его словам, состояние воды на всех этапах ее пути к потребителю анализировали по 184 показателям. Пробы брали в более чем 250 точках, начиная с водохранилищ. Кроме лабораторного контроля, воду проверяли с помощью более 500 автоматических анализаторов, установленных на водосборных территориях, станциях водоподготовки и в распределительной сети.

В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы уточнили, что приборы непрерывно отслеживали изменения основных показателей состава воды, чтобы оценить ее качество. Данные с анализаторов передавали в единую информационную систему, что позволяло принимать оперативные решения по изменению технологических режимов очистки.

«С 2011 года количество анализов воды, в том числе в водоисточниках, выросло на 30%, число контролируемых параметров - на 45%», - уточнили в ведомстве.

Ранее жители ЖК Big Time в Хорошево-Мневниках в Москве пожаловались на ржавую воду , льющуюся из кранов. Люди многократно писали в управляющую компанию об этом, однако их проблему так и не решили.