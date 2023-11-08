08 ноября 2023, 17:24

Качество распознавания лиц и автомобилей в Москве улучшили почти на 100%

Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице улучшили качество распознавания лиц и автомобилей. Оно достигло 99,8%, сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на заявление мэра города Сергея Собянина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

По его словам, в столице за последние годы обработали миллион фото и видеоизображений машин и людей.

«И качество распознавания, к примеру, лиц и автомобилей достигло 99,8% - ну это практически 100% распознавание», - сказал Собянин.

Кроме этого, за два года москвичи воспользовались оплатой проезда по биометрии свыше 80 миллионов раз. В будний день таким образом проходит около 140 тысяч поездок.

Сергей Собянин Москва 2023
08 ноября 2023, 16:36
Юбилейный 100-тысячный домовой указатель установят в Москве 9 ноября
Пресс-служба городского хозяйства Москвы
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В четверг, 9 ноября, в Москве на улице Маршала Рыбалко на доме № 2, корпусе 2, установят юбилейный 100-тысячный указатель. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков в Telegram-канале.

«Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц», - отметил он.

Кроме этого, на домах, где жили герои Великой Отечественной войны, устанавливают указатели с QR-кодами. С их помощью горожане могут ближе ознакомиться с историей и памятными датами.

Единая система навигации действует в Москве с 2014 года и является важной составляющей комфортной городской среды.

Ранее в подольской школе № 15 открыли «парту героя» в честь участника СВО Сергея Белова.

Москва 2023 Петр Бирюков
08 ноября 2023, 15:44
Компания ОЭЗ «Технополис Москва» разработала оборудование для водоснабжения Феодосии и Керчи
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Компания VDR изготовила на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» магистральный насос и систему управления насосными станциями для перекачки строящейся системы водоснабжения крымских городов Феодосия и Керчь. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что вопрос водоснабжения городов Крыма всегда имел большое значение для региона. Инфраструктура, установленная московской компанией, позволит обеспечить водой более 218 тысяч жителей Феодосии и Керчи, обратил внимание Овчинский.

«Компания дала пятилетнюю гарантию на свое оборудование, а ежедневный объем, который оно будет перекачивать, составит не менее 300 тысяч кубических метров воды», - рассказал министр правительства Москвы.

Гидравлические модели корпуса насоса и его рабочего колеса разрабатывали и контролировали при помощи методов вычислительной гидродинамики, учитывая опыт ведущих мировых производителей насосного оборудования. Благодаря этому насосы указанной серии демонстрируют высокий гидравлический КПД во всех диапазонах рабочих характеристик. Производитель обещает, что динамическая балансировка вращающихся частей и подшипники с повышенным ресурсом эксплуатации обеспечат безотказную работу насосных агрегатов на протяжении всего срока службы.

VDR работает в ОЭЗ «Технополис Москва» с 2015 года, сообщил генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев. По его словам, за это время компания выпустила свыше пяти тысяч единиц различного оборудования.

В этом году количество высокотехнологичных рабочих мест, созданных на предприятии, выросло на 40% и превысило 100, отметил Дегтев. Площадь территории, находящейся в аренде у производителя, составляет около двух тысяч квадратных метров.

«Оборудование, аналогичное поставленному в Феодосию и Керчь, но со своими техническими особенностями, ранее было установлено в Ивановской области, где успешно зарекомендовало себя», - обратил внимание гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва».

Столичное предприятие поставляет свою продукцию более чем в 30 городов России. Компания выпускает не только насосные системы, но и высокоточное оборудование для приготовления растворов реагентов, дозирования сухих и жидких веществ, а также статические смесители и электронные системы обеззараживания. Продукцию предприятия используют в химической и нефтехимической, горнодобывающей, водоочистной и энергетической отраслях.

Крупные, малые и средние предприятия столицы могут развиваться благодаря комфортным условиям для бизнеса, созданным в городе. Размещение промплощадок в Москве открывает инвесторам доступ к обширным рынкам сбыта, готовой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. На сегодняшний день столичным предприятиям доступны свыше 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Также компаниям предлагают ряд антикризисных инструментов.

ОЭЗ «Технополис Москва» - территория с особым юридическим статусом и льготным режимом предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовали свыше 200 высокотехнологичных предприятий, 93 их них приобрели статус резидента, позволяющий получать значительные льготы. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны размещаются на шести площадках: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», МИЭТ, «Ангстрем» и «Руднево». Общая площадь этих территорий составляет более 275 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Крым Промышленность Москва 2023
08 ноября 2023, 13:55
Дом по реновации построят в Академическом районе Москвы
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В Академическом районе Москвы на юго-западе столицы построят дом по программе реновации. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Новостройка будет состоять из пяти секций. В ней построят 544 квартиры, в том числе 186 однокомнатных, 265 двухкомнатных и 93 трехкомнатных. Некоторые квартиры адаптируют для проживания маломобильных граждан. В жилых помещениях монтируют осветительные приборы, двери, кухонную мойку и плиту, новую сантехнику.

На первом и втором этажах здания появятся магазины, салоны, аптеки и другие предприятия сферы услуг. Придомовую территорию благоустроят. В здании появится подземная парковка.

Ранее стало известно, что новостройку на 322 квартиры на юго-востоке Москвы введут в эксплуатацию в 2024 году. Здание начали строить в шаговой доступности от станции метро «Люблино» на Совхозной улице.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
08 ноября 2023, 13:06
Автомобильный мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева введут в 2025 году
Москомархитектура
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Автомобильный мост через Москву-реку между Мневниковской поймой и районом Филевский Парк откроют для эксплуатации в 2025 году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас на объекте ведутся работы по укрупнительной сборке конструкций», - отметил Загрутдинов.

Новый мост обеспечит удобное сообщение для жителей Филевского Парка со станцией «Мневники» Большой кольцевой линии метро. Его протяженность составит 231 метр. Уже готовы опоры конструкции. На мосту появятся две полосы движения в каждом направлении, а также тротуары по обеим сторонам. Один из них оборудуют велосипедными дорожками.

В районе Мневниковской поймы также появится автомобильный мост через Москву-реку возле Новозаводской улицы. В будущем на этой территории построят еще два пешеходно-велосипедных моста - на Островную улицу и в парк Фили.

Ранее в Мневниках началось строительство эстакады через Северо-Западную хорду.

Строительство Дороги Москва 2023

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