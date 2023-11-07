07 ноября 2023, 07:18

Кабель повышенной безопасности для школ, поликлиник и ТЦ изобрели московские инженеры

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В Москве на предприятии «Спецкабель» создали линейку сигнальных кабелей, которые используют в местах массового скопления людей. В составе их оболочки нет вредных веществ, а при горении она не выделяет ядовитые газы и не приводит к выходу оборудования из строя. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Завод «Спецкабель» работает с 1997 года. На сегодняшний день он входит в число крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. Предприятие выпускает специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения.

С 2021 года завод получил статус промышленного комплекса, а в 2022-м его включили в перечень системообразующих организаций страны.

В компании трудоустроены свыше 500 человек. За время работы на «Спецкабеле» выпустили более 850 тысяч километров изделий, каждый год завод производит более двух тысяч видов продукции.

Изделие подойдет для систем сигнализации, управления доступом, автоматики, голосового и светового оповещения. Сигналы, которые оно передает между устройствами, аналоговые или цифровые. Использовать кабель можно при строительстве школ, поликлиник, торговых центров и других объектов.

«В Москве около 20 предприятий производят кабельно-проводниковую продукцию, востребованную во многих отраслях. Компании наращивают объемы производства, а также выводят на рынок новые продукты, в том числе узкоспециализированные», - отметил Овчинский.

Он заметил, что оболочку и изоляцию нового кабеля выполнили из отечественных полимеров. По своим свойствам и качеству они ничем не уступают импортным аналогам.

«Компания уже выпустила свыше 100 километров кабеля», - добавил Овчинский.

Все сертификационные испытания изделие уже прошло. «Спецкабель» получил необходимые для запуска в серийное производство заключения.

Начальник отдела разработок, главный конструктор предприятия Роман Кузнецов пояснил, что кабели для систем сигнализации, управления доступом, автоматики, голосового и светового оповещения долгое время делали из ПВХ-пластикатов.

«При горении они выделяют дым в высоких концентрациях, газ и токсичные вещества, что затрудняло эвакуацию людей, а при взаимодействии с водой могло разрушить близлежащие конструкции и аппаратуру», - обратил он внимание.

Кузнецов указал на безопасность и надежность изделий из безгалогенных полимерных материалов. Кроме этого, у них улучшенные электрические параметры, больший срок службы и есть возможность эксплуатации при воздействии солнца и повышенной влажности.

Промышленность
05 ноября 2023, 21:01
Новые поезда выйдут на Замоскворецкую линию метро в 2024 году
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Современные поезда «Москва-2020» появятся на Замоскворецкой линии столичного метро в 2024 году. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Переподготовку в депо „Сокол“ пройдут больше 350 человек», - написал он.

Мэр отметил, что за три года город закупил свыше 1,1 тысячи новых вагонов. Сейчас машинисты отрабатывают навыки вождения в поездах на тренажере, который полностью имитирует особенности маршрута зеленой ветки.

Ранее Собянин рассказал о трамвайном маршруте «Аннушка» в Москве, которым пользуется не одно поколение жителей. Транспорт огибал весь центр города по Бульварному кольцу, по значимости для пассажиров этот маршрут можно сравнить с современной кольцевой линией метро.

«Аннушке» уже исполнилось 112 лет. Сейчас трамваи ходят от «Чистых прудов» до Новоконной площади.

Метро Сергей Собянин
05 ноября 2023, 20:48
Мастер-класс по игре на варгане проведут 6 ноября на выставке «Россия»
РИА «Новости»
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Международная выставка-форум «Россия» 6 ноября будет работать с 10:00 до 22:00. В этот день для посетителей проведут экскурсию в павильоне координационного центра правительства страны.

«Экскурсоводы расскажут о задачах, функциях, структуре и составе правительства. О том, что правительство делает для развития нашей огромной и многогранной страны», - уточнили организаторы.

Гостей также ждет мастер-класс по игре на варгане, который проведет артистка Екатерина Салиндер. Она расскажет об особенностях и истории музыкального инструмента.

Первые варганы появились около пяти тысяч лет назад, когда люди не могли добывать и обрабатывать металл, поэтому их делали из кости или дерева. Инструмент считается ритуальным инструментом, но сейчас его используют и в современных концертах этнической музыки. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится пять месяцев - до 12 апреля. Она посвящена главным достижениям российских регионов в науке, культуре, промышленности. Стенд Пермского края показал человекоподобного робота Арди. В основу разработки легло программное обеспечение с технологией Motion Capture, позволяющее воспроизводить эмоции и жесты человека.

Россия Выставка-форум «Россия»
05 ноября 2023, 13:00
«О прошлом, настоящем и будущем». Дни Москвы стартовали на выставке-форуме «Россия»
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Цифровое шоу о разных эпохах жизни столицы и театрализованное представление проходят на Днях Москвы на выставке-форуме «Россия» 4 и 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по туризму.

«Во время цифрового шоу гости выставки могут отправиться в путешествие по разным эпохам. Им покажут, как происходили значимые исторические события, менялись условия жизни москвичей, развивались образование и культура», - передали в пресс-службе.

Для гостей также проведут мастер-классы и модный показ. Во время музыкального шоу прочтут стихи и письма-воспоминания о городе - зрители отправятся в виртуальную прогулку по московским улицам разных эпох. Поэтические номера будут чередовать с музыкальными - для посетителей споют главные хиты разных времен.

Не обойдется без упоминания современных достижений столицы: в цифровизации, транспорте, предпринимательстве и промышленности.

«Центральная экспозиция павильона № 75 рассказывает о прошлом, настоящем и будущем столицы», - добавили в комитете.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится пять месяцев - до 12 апреля. Она посвящена главным достижениям страны в науке, культуре, промышленности. Под одной крышей собрались представители всех регионов страны, которые показали свои самые значимые и важные проекты в различных сферах.

Экспозиции, концерты и конкурсы на выставке-форуме «Россия» в день ее открытия посетили более 190 тысяч человек. Ярким и необычным завершением первого дня выставки стало шоу «Портал в будущее» и выступления звезд отечественной эстрады: Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой, SHAMAN’а и Натальи Подольской. А вечером 5 гостей ждет масштабный концерт , на котором выступят Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil и Seville.

Россия Москва 2023 Выставка-форум «Россия»
05 ноября 2023, 10:27
Еще пять «выделенок» для городского транспорта появилось в Москве
РИА «Новости»
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Еще пять выделенных полос для городского транспорта появилось в Москве. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Общая протяженность новых «выделенок» - два километра. По участкам улиц, где их организовали, проходят 17 маршрутов, которыми пользуются более 110 тысяч человек каждый день.

Время проезда по участку улицы Новаторов от пересечения с улицей Воронцовские Пруды до пересечения с Ленинским проспектом с появлением выделенной полосы сократилось с семи до двух минут. По этому участку проходят три маршрута, которыми пользуются свыше 15 тысяч человек.

По участку улицы Академика Скрябина от Ферганской улицы до пересечения с Рязанским проспектом проходят пять маршрутов. Выделенная полоса позволит проезжать его на городском транспорте со скоростью в два с половиной раза быстрее.

Более 40 тысяч пассажиров сэкономят время на проезде по участку в Борисовском проезде перед пересечением с Каширским шоссе (маршруты № 858, М86 и С819). Этот путь также можно будет преодолеть быстрее в два с половиной раза.

По улице Юности в Зеленограде проходят пять маршрутов городского транспорта. Пассажиры автобуса М6 смогут быстрее преодолеть участок Николоямской улицы на пересечении с Земляным Валом.

В 2023 году в Москве появилось уже свыше 20 километров выделенных полос.

«Выделенные полосы позволяют экономить время в пути: автобусы и электробусы проезжают эти участки в два-три раза быстрее. Кроме того, на 20–30% снижается аварийность», - отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дороги Москва 2023

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