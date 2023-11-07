Кабель повышенной безопасности для школ, поликлиник и ТЦ изобрели московские инженеры

Завод «Спецкабель» работает с 1997 года. На сегодняшний день он входит в число крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. Предприятие выпускает специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения.

С 2021 года завод получил статус промышленного комплекса, а в 2022-м его включили в перечень системообразующих организаций страны.

В компании трудоустроены свыше 500 человек. За время работы на «Спецкабеле» выпустили более 850 тысяч километров изделий, каждый год завод производит более двух тысяч видов продукции.

Изделие подойдет для систем сигнализации, управления доступом, автоматики, голосового и светового оповещения. Сигналы, которые оно передает между устройствами, аналоговые или цифровые. Использовать кабель можно при строительстве школ, поликлиник, торговых центров и других объектов.

«В Москве около 20 предприятий производят кабельно-проводниковую продукцию, востребованную во многих отраслях. Компании наращивают объемы производства, а также выводят на рынок новые продукты, в том числе узкоспециализированные», - отметил Овчинский.

Он заметил, что оболочку и изоляцию нового кабеля выполнили из отечественных полимеров. По своим свойствам и качеству они ничем не уступают импортным аналогам.

«Компания уже выпустила свыше 100 километров кабеля», - добавил Овчинский.

Все сертификационные испытания изделие уже прошло. «Спецкабель» получил необходимые для запуска в серийное производство заключения.

Начальник отдела разработок, главный конструктор предприятия Роман Кузнецов пояснил, что кабели для систем сигнализации, управления доступом, автоматики, голосового и светового оповещения долгое время делали из ПВХ-пластикатов.

«При горении они выделяют дым в высоких концентрациях, газ и токсичные вещества, что затрудняло эвакуацию людей, а при взаимодействии с водой могло разрушить близлежащие конструкции и аппаратуру», - обратил он внимание.

Кузнецов указал на безопасность и надежность изделий из безгалогенных полимерных материалов. Кроме этого, у них улучшенные электрические параметры, больший срок службы и есть возможность эксплуатации при воздействии солнца и повышенной влажности.