13 января 2024, 09:36

Итоги внедрения ИИ в жизнь города за 10 лет подвели в Москве

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Последнее десятилетие в Москве активно применяют технологии на базе искусственного интеллекта. Власти поддерживают развитие разработок и внедряют лучшие из них, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Технологии ИИ применяют в Москве в таких сферах, как здравоохранение, образование, транспортная отрасль, экономика и городские услуги.

Одним из первых решений на основе нейросети в 2014 году стал голосовой помощник городского контакт-центра. Он самостоятельно обрабатывает примерно 50% всех поступающих звонков. За это время бот принял больше 115 миллионов обращений.

Сейчас голосового помощника можно встретить на 10 горячих линиях общегородского контакт-центра. Помимо предоставления справочной информации ИИ способен принять показания счетчиков воды и электричества, а также уточнить, когда будут готовы документы. Бот оформляет заявку на вызов мастера, дает консультации по госуслугам, ЖКХ и транспорту.

Благодаря внедрению ИИ получить ответы на интересующие вопросы можно без оператора, а также с ботом москвичи быстрее стали получать услуги или консультации.

В Москве ученые также выпустили первое руководство по разработке и тестированию нейросети в медицине. Его будут изучать студенты-медики и тестировщики программного обеспечения на основе технологии ИИ.

Здравоохранение Искусственный интеллект Технологии Москва
13 января 2024, 09:27
«Московская техническая школа» открыла программу «Инженерия наноматериалов»
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«Московская техническая школа» (МТШ) запустила новую образовательную программу «Инженерия наноматериалов» в рамках направления «Микроэлектроника и фотоника». Ее разработали совместно с Национальным исследовательским университетом МИЭТ, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что использование наноматериалов перспективно не только в микроэлектронике, но в других отраслях науки и техники. Они обладают уникальными свойствами, что дает возможности для создания энергоэффективных, быстрых и компактных электронных устройств, а также способствует разработке перспективных решений.

«Программа „Московской технической школы“ позволит инженерам сформировать необходимый набор профессиональных компетенций для выполнения нового вида деятельности в области материаловедения, технологии наноматериалов и приборных структур на их основе», - подчеркнул Овчинский.

Участники программы научатся разрабатывать технологии получения наноматериалов и наноструктур, определять их химические, физические и механические свойства, оценивать структуру и фазовый состав. Они также освоят главные способы автоматизации технологических операций и измерительных процессов, научатся выбирать программное и прикладное обеспечение для выполнения поставленных задач.

Очно-дистанционная программа рассчитана на 250 академических часов. Слушатели получат диплом о переподготовке с присвоением квалификации «инженер-технолог».

Проректор по научной работе МИЭТ, директор Института перспективных материалов и технологий Сергей Гаврилов рассказал, что российские предприятия микроэлектроники зафиксировали нехватку квалифицированных сотрудников. Кадровый вопрос становится все более актуальным в связи с поставленной правительством РФ задачей по созданию независимой от зарубежных компаний электронной компонентной базы.

«Дополнительная профессиональная образовательная программа переподготовки, которую мы запустили совместно с МТШ, позволяет подготовить технологов микроэлектронного производства, приближая нас к решению поставленной задачи», - отметил Гаврилов.

«Московская технологическая школа» - проект московского правительства, созданный в 2021 году. За время работы там подготовили более 2,1 тысячи инженеров.

Для сотрудников предприятий предусмотрели свыше 140 программ повышения квалификации, а также открыли восемь общих направлений: «Беспилотный транспорт», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Робототехника и сенсорика», «Промышленный дизайн», «Технологии связи», «Передовые химические технологии», а также четыре специальных: «Бережливое производство», «Охрана труда», «Промышленные практики» и «Технологии пищевой промышленности».

Промышленность Технологии Москва
13 января 2024, 09:03
Московские коммунальщики подготовились к 30-градусным морозам
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Москва окажется во власти крепких морозов в субботу. По этой причине коммунальщиков перевели на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе столичного городского хозяйства.

«Согласно экстренному предупреждению метеорологов, в ночь на субботу, 13 января, и в утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до -30 градусов. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме», - отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что особое внимание уделили работе систем жизнеобеспечения. Сотрудники диспетчерских служб и аварийные бригады перевели на круглосуточное дежурство. Подготовили источники аварийного энергоснабжения.

Бирюков добавил, что в системе отопления включили максимальную температуру.

Москвичей попросили меньше находиться на улице в морозы. Представители МЧС призвали внимательно отнестись к выбору одежды утром: следует защитить уши, щеки и нос, а также не оголять пальцы и щиколотки. Важно обратить внимание на то, чтобы одежда была сухой.

Отопление Прогноз погоды Погода в Москве Москва
13 января 2024, 09:02
Москвичам пообещали морозную погоду без осадков в субботу
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После небольшого потепления в Москву вернулись холода. Столбики термометров 13 января опустятся до -20 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над столицей будет формироваться центральной частью антициклона», - отметил он.

По словам метеоролога, в регионе будет облачно, без осадков, а местами образуется изморозь. В Москве в дневное время суток воздух остынет до -18…-20 градусов. Ночью похолодает до -26 градусов. В Московской области днем будет -17…-22 градуса. В ночные часы ожидается до -30 градусов.

Ветер будет дуть с запада со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В понедельник из-за перемещения воздушных масс в столице резко потеплеет до - 1 градуса. Однако после вновь ударят морозы.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
13 января 2024, 01:15
МЧС предупредило жителей Москвы о 30-градусных морозах
Unsplash
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Ночью и утром 13 января температура в Москве может упасть до отметки в -30 градусов. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Представители МЧС призвали жителей столицы внимательно отнестись к выбору одежды утром: следует защитить уши, щеки и нос, а также не оголять пальцы и щиколотки. Важно обратить внимание на то, чтобы одежда была сухой.

Москвичей предупредили о последствиях резкой смены температуры при возвращении с улицы домой: в таких условиях резко повышается нагрузка на сердце и сосуды. Спасатели посоветовали дать организму адаптироваться к комнатной темературе и не пытаться моментально согреться чаем или горячим душем.

Особую осторожность в МЧС попросили сохранять водителей, которым нужно быть готовым к нештатным ситуациям. Перед выездом следует зарядить телефон, подготовить запас топлива и убедиться в наличии буксировочного троса.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что аномально холодная погода сохранится на выходных и в Подмосковье: местами температура упадет до -29 градусов.

МЧС РФ Прогноз погоды Погода Погода в Москве

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