Итоги внедрения ИИ в жизнь города за 10 лет подвели в Москве

Технологии ИИ применяют в Москве в таких сферах, как здравоохранение, образование, транспортная отрасль, экономика и городские услуги.

Одним из первых решений на основе нейросети в 2014 году стал голосовой помощник городского контакт-центра. Он самостоятельно обрабатывает примерно 50% всех поступающих звонков. За это время бот принял больше 115 миллионов обращений.

Сейчас голосового помощника можно встретить на 10 горячих линиях общегородского контакт-центра. Помимо предоставления справочной информации ИИ способен принять показания счетчиков воды и электричества, а также уточнить, когда будут готовы документы. Бот оформляет заявку на вызов мастера, дает консультации по госуслугам, ЖКХ и транспорту.

Благодаря внедрению ИИ получить ответы на интересующие вопросы можно без оператора, а также с ботом москвичи быстрее стали получать услуги или консультации.

В Москве ученые также выпустили первое руководство по разработке и тестированию нейросети в медицине. Его будут изучать студенты-медики и тестировщики программного обеспечения на основе технологии ИИ.