Итоги турнира среди бухгалтеров «Звезды профессии» подвели в Москве

В рамках соглашений возведут три миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости - новые производства, складские комплексы, офисные здания, торговые центры, а также объекты в сфере образования, культуры и спорта. Проекты стали способствовать идее «15-минутного города» - пешеходной доступности всех ключевых городских объектов для жителей.
Инициатива, утвержденная в 2019 году, создавалась для привлечения застройщиков к реализации значимых для города проектов. Взамен за свои вложения в развитие жилой и коммерческой инфраструктуры инвесторы стали получать от города определенные преференции. При этом на каждый рубль льгот, предоставляемых городом инвесторам, приходится 5,5 рубля частных инвестиций. В 2022-23 годах город разработал ряд новых мер для поддержки инвесторов.
Объем инвестиций в развитие столичной экономики достигнет около одного триллиона рублей, что позволит создать приблизительно 120 тысяч новых рабочих мест. Большая часть из них - свыше 77 тысяч - появится в офисных и торговых центрах, а также на производствах, где откроют более 12,8 тысячи рабочих мест.
Также около 50 рабочих мест появится после постройки нового производства проволоки в Протвине. Его запустят в 2024 году.
«Основной задачей было сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей», - рассказал глава КГХ Москвы Петр Бирюков.
В последние три года специалисты КГХ активно работали над улучшением ключевой транспортной артерии города - Ленинского проспекта, охватывающего территорию от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта.
Сейчас закончилось благоустройство на отрезке от Университетского до Ломоносовского проспекта. Сотрудники комплекса городского хозяйства расширили тротуары и обновили дорожное покрытие. Они создали парковочные зоны и установили десять новых автобусных остановок с возможностью зарядки электронных устройств. На территории появились фонари и скамейки, спортивные площадки и газоны. Позднее на участке высадят 200 зрелых деревьев и 6600 кустарников.
«Сегодня Всемирный день домашних животных. Содержать их - большая ответственность, и город берет на себя часть заботы. Мы развиваем инфраструктуру для долгой и здоровой жизни питомцев», - отметил он.
Глава города уточнил, что в столице заработали 26 государственных ветклиник. Там предлагают владельцам животных бесплатно провести питомцам вакцинацию от бешенства. Выездная ветеринарная служба и контакт-центр работают в круглосуточном режиме.
Прошлым летом на mos.ru появился сервис «Мой питомец» , в котором пользователи смогут найти всю информацию о ветеринарных услугах Москвы. Также создали электронную амбулаторную карту животного, куда автоматически публикуют результаты анализов и посещений врача.
В 2021 году по программе «Мой район» запустили проект «Питомцы в Москве». Это позволило построить новые комплексы для выгула и тренировки собак. Площадки постепенно появляются в разных районах.
Действуют несколько благотворительных проектов, помогающих приютам и бездомным животным.
Площадка проекта «Питомцы в Москве» удостоилась национальной премии по ландшафтной архитектуре. На ней разместили тренажеры для собак и трибуны на 170 зрителей.
«За рекордный срок - всего за полгода - полностью заменили тоннель на участке от „Царицыно“ до „Кантемировской“. На перегоне заново построили 270 метров тоннелей с применением современных технологий», - подчеркнул он.
Кроме этого, на станции метро отремонтировали подуличный переход и открыли дополнительный выход из южного вестибюля, который был закрыт почти 40 лет. Также на территории заработал обновленные Царицынский рынок.
Также Ликсутов добавил, что весной завершат обустройство двух спортивных площадок.
Известно, что еще одним из центров притяжения в Царицыне станет площадка для мотокросса , которую откроют в Тарном проезде.