Итоги работы Московского экспортного центра за 2023 год подвели в столице

«В прошлом году представители малого и среднего предпринимательства при поддержке Москвы заключили внешнеторговые контракты на общую сумму 9,9 миллиарда рублей», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, сейчас товары столичных марок закупают во всем мире, в том числе в Аргентине, Индонезии, Монголии, Бахрейне, Сербии, Перу, Кении, Таиланде.

Заммэра пояснила, что экспортеры находят за границей партнеров благодаря размещению своей продукции на международных маркетплейсах и в ретейле, а также участию в деловых мероприятиях и изучению курсов. К примеру, обучение позволило разработчику цифровой платформы для ретейла впервые заключить контракт с партнерами из Бахрейна. Другому выпускнику акселератора удалось наладить поставки программного обеспечения в Перу.

Сергунина назвала приоритетным направлением азиатские государства. Жителям этого региона интересны московские сладости, напитки и экопродукция. За год на китайских онлайн-платформах начали продавать товары свыше 150 брендов.

Ранее представители 10 компаний из Москвы отправились в Малайзию по бизнес-миссии, организованной городскими властями. Они продемонстрировали свои разработки в Куала-Лумпуре.