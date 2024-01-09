09 января 2024, 18:44

Итоги работы Московского экспортного центра за 2023 год подвели в столице

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Выходя на новые рынки, свыше 7,4 тысячи компаний в прошедшем году воспользовались поддержкой Московского экспортного центра (МЭЦ). Это на 38% больше, чем в 2022-м, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В прошлом году представители малого и среднего предпринимательства при поддержке Москвы заключили внешнеторговые контракты на общую сумму 9,9 миллиарда рублей», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, сейчас товары столичных марок закупают во всем мире, в том числе в Аргентине, Индонезии, Монголии, Бахрейне, Сербии, Перу, Кении, Таиланде.

Заммэра пояснила, что экспортеры находят за границей партнеров благодаря размещению своей продукции на международных маркетплейсах и в ретейле, а также участию в деловых мероприятиях и изучению курсов. К примеру, обучение позволило разработчику цифровой платформы для ретейла впервые заключить контракт с партнерами из Бахрейна. Другому выпускнику акселератора удалось наладить поставки программного обеспечения в Перу.

Сергунина назвала приоритетным направлением азиатские государства. Жителям этого региона интересны московские сладости, напитки и экопродукция. За год на китайских онлайн-платформах начали продавать товары свыше 150 брендов.

Ранее представители 10 компаний из Москвы отправились в Малайзию по бизнес-миссии, организованной городскими властями. Они продемонстрировали свои разработки в Куала-Лумпуре.

Экспорт Бизнес Москва
09 января 2024, 18:59
Москвичи смогут приобрести более 60 машино-мест на западе столицы
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Власти Москвы в январе выставят на торги свыше 60 парковочных мест на западе столицы. Об этом рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

«В январе пройдут торги по продаже 64 объектов на западе Москвы, площадь которых составляет от 11 до 16,1 квадратного метра», - рассказал он.

Охраняемая парковка находится по адресу: 2-я Филевская улица, дом 8, сооружение 1. Участники торгов смогут выбрать подходящий вариант исходя из габаритов машины.

Прием заявок на участие в аукционе на электронной площадке «Росэлторг» завершится 17 и 18 января в зависимости от выбранного объекта. Сами торги пройдут 29 и 30 января. Жители столицы смогут купить лот со скидкой до 45%. Подробности можно узнать на инвестиционном портале Москвы.

Кроме того, 10 машино-мест продадут с молотка в районе Якиманка в центре Москвы.

Аукционы Машины Москва
09 января 2024, 18:18
Несколько домов затопило в жилом комплексе на северо-западе Москвы
Телеканал «360»
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В Москве в жилом комплексе «Тушино-2018», который расположен неподалеку от стадиона «Спартак», прорвало трубы. Несколько домов сильно затопило, жильцы вычерпывают воду ведрами, сообщила «360» одна из жительниц ЖК.

По ее словам, затопило много помещений на первых и вторых этажах многоэтажек. Вода залила лифтовые шахты, паркинг и кладовки. Пострадали также личные вещи владельцев помещений.

«В том числе по причине бездействия сотрудников УК, а также их действий по намеренному перемещению воды с первого на второй этаж», - подчеркнула собеседница «360».

Она добавила, что первым заметил утечку один из жильцов и сообщил о ней соседям, а также позвонил в УК «Меркурий-Покровское» около 08:16. Представители управляющей организации не реагировали более двух часов, к ликвидации аварии приступили только в 10:40.

Жительница предположила, что у компании нет необходимого ресурса для устранения ЧП, так как ликвидировать крупную аварию отправили всего лишь одного человека без необходимой спецодежды. Кроме этого, на первом этаже откачать воду из помещения попытались маломощным насосом, что не решило проблему.

«Такие серьезные последствия аварии возникли из-за некачественного оказания услуг УК „Меркурий-Покровское“ по обслуживанию МКД», - добавила она.

Позже один из жителей затопленного дома добавил, что воду уже откачали везде. Сейчас собственники самостоятельно устраняют последствия потопа.

В ночь на 6 января в 22-этажном доме, расположенном на Алтуфьевском шоссе в Москве, также прорвало трубу. Квартиры в шестом подъезде с первого по четырнадцатый этаж затопило.

ЖКХ Коммунальные аварии Москва
09 января 2024, 17:22
Художественная подсветка преобразила Нагатинскую набережную в Москве
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В Южном округе Москвы на Нагатинской набережной появилась архитектурно-художественная подсветка. Ее установили на 21 здании — от дома № 10 до улицы Судостроительной, сообщили в пресс-службе столичного городского хозяйства.

«Работы провели в рамках проекта по созданию комфортной светоцветовой среды в районе новой точки притяжения жителей - Южного речного вокзала, где в прошлом году провели благоустройство территорий», - отметил заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, подсветку установили методом контурного освещения, которое красиво подчеркнет геометрию строений. Всего разместили свыше девяти тысяч энергоэффективных светодиодных светильников.

Около 50 промышленных альпинистов, которые имеют допуск к проведению работ на большой высоте, за два месяца подсветили Нагатинскую набережную. Почти восемь тысяч специальных конструкций закрепили, чтобы установить подсветку по линии крыш зданий и вдоль окон.

На днях специалисты закончили работы по благоустройству территорий около станции МЦД-4 «Очаково» в Москве. В том числе обновили 66 тысяч квадратных метров покрытия проезжей части.

В Южном округе Москвы на Нагатинской набережной появилась архитектурно-художественная подсветка. Ее установили на 21 здании - от дома № 10 до улицы Судостроительной, сообщили в пресс-службе столичного городского хозяйства.

Благоустройство Москва
09 января 2024, 16:46
Суд в Москве продлил арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма
РИА «Новости»
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В Замоскворецком районном суде Москвы 9 января постановили продлить арест для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук. Они будут находиться в СИЗО до 10 марта 2024 года, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Театрального режиссера пьесы «Финист ясный сокол» Беркович Евгению и драматурга Петрийчук Светлану оставили под арестом еще на два месяца. Их обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде.

Беркович и Петрийчук попали под следствие после постановки «Финист - Ясный сокол» , отмеченной «Золотой маской». Героини спектакля знакомились в социальных сетях и пытались выстраивать отношения с представителями радикального ислама.

Прошедшей осенью деятели культуры, журналисты и правозащитники обращались к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в дело против драматурга и режиссера. Подписавшиеся пытались добиться свободы для Беркович и Петрийчук.

Суд Терроризм Москва 2023

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