Итоги работы московских ярмарок подвели за год

«Помимо торговых точек под открытым небом стали появляться комфортные уютные красочные павильоны, работа которых не зависит от погоды и времени года», - отметил он.

По словам мэра, в мегаполисе сейчас работают уже 69 таких всесезонных ярмарок - шесть открыли в прошлом году, в том числе рыбный рынок «Москва - на волне» в Косине-Ухтомском. Вместе с ярмарками выходного дня их количество составило 130. Всего это 2,7 тысячи торговых точек и свыше шести тысяч рабочих мест.

Фермеры из 47 регионов РФ и трех стран СНГ поставляют на ярмарки в Москву свежую сельхозпродукцию. Торговые ряды стали центрами притяжения в районах благодаря богатому декору и необычному оформлению.

Собянин добавил, что на московских ярмарках можно купить овощи, фрукты, мясо, рыбу и орехи.

Ярмарки в Москве впервые начнут работать не весной, а в феврале. Они станут круглогодичными.