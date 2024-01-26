26 января 2024, 09:36

Итоги проекта «Искусство — детям» подвели в Москве

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В Москве за шесть лет удалось отремонтировать 148 зданий детских школ искусств, а также возвести три новых. Об итогах и планах проекта «Искусство — детям» рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он уточнил, что запущенный в 2018 году проект «Искусство - детям» нацелен на создание современных условий обучения во всех детских школах искусств столицы. С момента старта программы отремонтировали помещения в 148 зданиях детских школ искусств. В 33 зданиях заменили крышу, обновили входные группы и фасады.

Глава города отметил, что для детской музыкальной школы имени Листа, детской музыкальной школы в поселке Киевский и детской школы искусств имени Глинки возвели новые здания в едином узнаваемом стиле. В самих зданиях выполнили современную планировку. Построили буфеты и установили мягкие пуфики, чтобы во время перемены дети могли с комфортом отдохнуть. Около детских школ искусств провели благоустройство. Там появились скамейки, газоны и цветники.

Мэр добавил, что в творческие учреждения закупили примерно 13 тысяч музыкальных инструментов и 8,7 тысячи единиц учебного и другого оборудования. Для юных художников поставили новые мольберты и муфельные печи для обжига глины. Танцевальные классы оснастили новыми балетными станками. Впервые приобрели MIDI-клавиатуры и VR-очки.

Собянин также рассказал об уникальных направлениях в школах искусств в Москве. Юные горожане могут попробовать себя в разных направлениях: от жонглирования до театральных сцен.

В Москве за шесть лет удалось отремонтировать 148 зданий детских школ искусств, а также возвести три новых. Об итогах и планах проекта «Искусство - детям» рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Дети Ремонтные работы Сергей Собянин Москва
26 января 2024, 10:46
Лефортовский тоннель отремонтируют в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве начались ремонтные работы в Лефортовском тоннельном комплексе. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«В этом году обновим самый протяженный тоннель столицы - Лефортовский, завершить работы планируем во втором квартале», - уточнил он.

По словам заммэра, в Москве особое внимание уделяют содержанию мостовых сооружений, которые проходят регулярные обследования.

Ремонт с поэтапным перекрытием по одной полосе будут проводить по ночам, чтобы не мешать движению транспорта. Рабочие заменят старое облицовочное покрытие стен на новое типа «фронтон», обновят трубопровод пожаротушения и установят современные извещатели.

Ранее в Москве начали капитальный ремонт здания Российской академии наук. Работы планируют завершить в следующем году.

Дороги Ремонтные работы Петр Бирюков Москва
26 января 2024, 10:07
Ефимов: детсад в районе Ивановское в Москве перевели на льготную ставку аренды
Читайте нас в: Google Новости
Детский сад в районе Ивановское перевели на льготную ставку аренды по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Инвестор, которым стала автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Современный образовательный комплекс», выполнил необходимые условия, и теперь будет платить всего около 1,8 тысячи рублей в год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город предоставил льготную ставку аренды по программе „1 рубль за квадратный метр в год“ детскому саду на востоке столицы. Инвестор отремонтировал здание и выполнил требования программы. В результате он сможет ежегодно экономить 5,1 миллиона рублей на аренде», - рассказал Ефимов.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» для образовательных учреждений действует в столице с 2013 года. Город на специальных торгах реализует объекты для размещения детсадов и школ по рыночным ставкам. Победитель приводит помещение в соответствующий вид, оформляет лицензию на осуществление образовательной деятельности и выполняет другие условия. Затем инвестора переводят на льготную ставку.

Компания арендовала здание для детсада в 2023 году. Площадь объекта на улице Сталеваров, дом 28, составляет 1,8 тысячи «квадратов», сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Договор заключен на 49 лет, льготная ставка предоставлена на оставшийся срок его действия. Ежегодно организация должна будет подтверждать соответствие требованиям программы для сохранения льготы», - добавил он.

Столичный мэр Сергей Собянин ранее рассказал, что в прошлом году инвесторы арендовали девять объектов недвижимости по программе правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Детские сады Экономика Москва
26 января 2024, 09:56
Городской вокзал Петровско-Разумовская начали возводить на севере Москвы
Читайте нас в: Google Новости
На севере Москвы началось строительство городского вокзала Петровско-Разумовская. Он свяжет два диаметра, две ветки метрополитена и маршруты наземного транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На данный момент завершена реконструкция путепроводов через железнодорожные пути, строятся пассажирская платформа и надземный вестибюль для МЦД-1», - уточнил он.

По словам мэра, после открытия вокзала транспортная ситуация станет лучше для 190 тысяч жителей районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино.

Глава города добавил, что в перспективе планируется, что вокзал будет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга. Пассажиры смогут с комфортом пересаживаться, не доезжая до центра мегаполиса.

Все московские автовокзалы также оснастили единой системой навигации. Теперь будет удобнее добираться до станций и ориентироваться на них.

Строительство МЦД Сергей Собянин Москва
26 января 2024, 08:48
Сезон летней навигации по Москве-реке стартует 24 апреля
Читайте нас в: Google Новости
В этом году пассажирскую навигацию по Москве-реке официально откроют 24 апреля. Завершится работа водного транспорта 14 ноября 2024-го, сообщило РИА «Новости».

По данным издания, в распоряжении Росморречфлота указано, что официальная летняя навигация начнется по каналу имени Москвы 24 апреля, по Москва-реке - в ту же дату.

В прошлом году в Москве запустили регулярные маршруты речного электротранспорта. Один связал Киевский вокзал с причалом «Сердце столицы» в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной, второй маршрут - «Автозаводский мост - Печатники».

В минувшем летнем сезоне теплоходы совершили более 30 тысяч поездок и перевезли более 700 тысяч пассажиров. Самым востребованным месяцем для речного транспорта стал август. Всего на протяжении лета действовало десять маршрутов.

Дептранс Москвы Москва

Новости по теме