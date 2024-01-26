Он уточнил, что запущенный в 2018 году проект «Искусство - детям» нацелен на создание современных условий обучения во всех детских школах искусств столицы. С момента старта программы отремонтировали помещения в 148 зданиях детских школ искусств. В 33 зданиях заменили крышу, обновили входные группы и фасады.

Глава города отметил, что для детской музыкальной школы имени Листа, детской музыкальной школы в поселке Киевский и детской школы искусств имени Глинки возвели новые здания в едином узнаваемом стиле. В самих зданиях выполнили современную планировку. Построили буфеты и установили мягкие пуфики, чтобы во время перемены дети могли с комфортом отдохнуть. Около детских школ искусств провели благоустройство. Там появились скамейки, газоны и цветники.

Мэр добавил, что в творческие учреждения закупили примерно 13 тысяч музыкальных инструментов и 8,7 тысячи единиц учебного и другого оборудования. Для юных художников поставили новые мольберты и муфельные печи для обжига глины. Танцевальные классы оснастили новыми балетными станками. Впервые приобрели MIDI-клавиатуры и VR-очки.

Собянин также рассказал об уникальных направлениях в школах искусств в Москве. Юные горожане могут попробовать себя в разных направлениях: от жонглирования до театральных сцен.

В Москве за шесть лет удалось отремонтировать 148 зданий детских школ искусств, а также возвести три новых. Об итогах и планах проекта «Искусство - детям» рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.