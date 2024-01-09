09 января 2024, 08:42

Итоги по реставрации памятников за 2023 год подвели в Москве

РИА «Новости»
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Московские власти восстанавливают городскую старину по нацпроекту «Культура». В минувшем году реставраторы обновили 220 памятников архитектуры разных эпох, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге.

«Среди возрожденных шедевров - прославленный Театр эстрады, любимый несколькими поколениями московских зрителей. Легендарный Дворец пионеров на Воробьевых горах, из которого вышло много талантливых ученых, инженеров, спортсменов, артистов», - отметил он.

Специалисты также провели реставрационные работы в историческом павильоне № 66 на ВДНХ, посвященном Узбекистану. Восстановили памятник покорителям космоса рядом с Главной выставкой страны - знаменитая ракета, которая взлетает в небо.

Глава города уточнил, что всего за прошедшие 13 лет обновили 2 190 объектов культурного наследия.

«Символический рубеж - 2000 - был достигнут в начале 2023 года „Юбилейным“ стал Дом Пантелеева на Земляном Валу», - пояснил он.

Собянин добавил, что сейчас реставраторы восстанавливают свыше 500 памятников архитектуры. Среди них - павильоны № 6 «Химия» и № 67 «Советская печать» на ВДНХ. Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря на Крестьянской площади. Кинотеатр «Ударник» на улице Серафимовича. Памятник Гагарину на Гагаринской площади.

В 2024 году специалисты продолжат реставрировать ансамбль Александринского дворца в усадьбе «Нескучное». Приступят к работам на территории усадьбы «Кузьминки».

Усадьбу Шубиных в Москве отреставрируют по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Всего инвесторы обновили 22 объекта культурного наследия.

Памятники Реставрация Сергей Собянин ВДНХ Москва
09 января 2024, 09:38
Москвичам пообещали снег и потепление во вторник
Freepik
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Москва окажется во власти теплого фронта. Синоптики спрогнозировали 9 января до -8 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном, выходящим в середине дня с севера на территорию Карелии», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях в Москве будет облачно, а также ожидаются осадки в виде снега. В дневное время суток температура будет варьироваться от -6 до -8 градусов. Ночью похолодает до -10 градусов. В Московской области днем столбики термометров покажут отметки -5…-10 градусов. В ночные часы воздух остынет до -11 градусов.

Ветер подует с северо-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Москвичам также предрекли возвращение 20-градусных морозов. Днем 12 января будет -15 градусов, а уже к старому Новому году столбики термометра опустятся до -20 градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
09 января 2024, 09:19
Елки мэра Москвы в Гостином Дворе собрали свыше 61 тысячи посетителей
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Елки мэра Москвы в Гостином Дворе прошли с 27 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. Мероприятия посетили больше 61 тысячи зрителей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Гости увидели музыкальный спектакль «Новый год наоборот», а также поучаствовали в интерактивной программе в фойе и мастер-классах. Для посетителей организовали фотозоны и установили настоящую карусель. В постановке сыграли 150 артистов, специально для мероприятия изготовили 284 уникальных костюма.

На елки мэра Москвы пригласили детей, которые показали высокие результаты в учебе и спорте, а также лауреатов олимпиад, конкурсов и премий столичного правительства, детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ОВЗ и сирот. Представления посетили дети из семей мобилизованных и гости из новых регионов РФ.

Юным зрителям представили сказочную страну, где Деду Морозу сдавали экзамены выпускники новогодней школы: Кролик, Тучка, Карамель и Сова. Спектакль провели с применением современных технологий, световых эффектов и видеографики. Всем детям раздали новогодние подарки - 38 тонн сладостей.

В Москве также прошла акция «Исполни желание». Жители мегаполиса помогли сбыться новогодним мечтам детей с ОВЗ.

Дети Новый год Сергей Собянин Москва
08 января 2024, 20:02
Новые табло экстренной информации появились на МКАД
РИА «Новости»
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На Московской кольцевой автодороге установили 160 новых мониторов экстренной информации. Они будут предупреждать водителей о препятствиях впереди, в том числе о ДТП или ремонтных работах, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сенсорные экраны расположили в середине дороги. Они хорошо заметны в любое время суток и при любой погоде.

Представители ЦОДД в начале прошлого года в качестве эксперимента внедрили систему оперативного информирования водителей. Первые восемь табло появились в Северо-Западном округе столицы.

В ведомстве уточнили, что по результатам эксперимента таких экранов решили разместить еще больше.

Свыше тысячи проектов, нацеленных на улучшение движения на дорогах , также реализовали в Москве. Благодаря идеям дорожных кураторов ЦОДД удалось снизить количество ДТП и сократить время в пути, в том числе у пешеходов.

Дороги Машины Дептранс Москвы Москва
08 января 2024, 19:42
Территории у станции МЦД-4 «Очаково» благоустроили на западе Москвы
РИА «Новости»
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Специалисты закончили работы по благоустройству территорий около станции МЦД-4 «Очаково» в Москве. В том числе обновили 66 тысяч квадратных метров покрытия проезжей части, сообщили в пресс-службе столичного городского хозяйства.

«Новая станция находится в столичном районе Очаково-Матвеевское, где проживает свыше 130 тысяч человек, в настоящее время ведется активное строительство жилых домов», - рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что проект благоустройства разрабатывали с расчетом на многократное увеличение пассажиропотока в ближайшие два года.

Заммэра добавил, что работы охватили улицы Большую Очаковскую, Пржевальского, Марии Поливановой, Елены Колесовой, а также проезд Стройкомбината, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Очаковские переулки. Рабочие спрятали под землю провода, обустроили дополнительную систему водостока, обновили и расширили тротуары. На улице Елены Колесовой и в 3-м Очаковском переулке появились безопасные пешеходные маршруты, о чем ранее просили местные жители.

Помимо этого, специалисты установили новые светофоры, создали более 350 машино-мест, свыше 60 велопарковок и две точки велопроката. Усовершенствовали уличное освещение, установили примерно 20 остановок с зарядными слотами и беспроводной связью. В сквере на улице Марии Поливановой появились уютная зона отдыха и площадка для воркаута. Восемь детских площадок оснастили новым оборудованием.

В 2023-м наземное метро в Москве увеличилось вдвое. Развитие МЦД продолжат в наступившем году.

Благоустройство МЦД Москва

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