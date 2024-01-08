08 января 2024, 18:24

Итоги по офсетным контрактам за 2023 год подвели в Москве

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В минувшем году Москва подписала девять офсетных контрактов. Всего с инвесторами заключили уже 14 таких соглашений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, первый договор подразумевает поставку абсорбирующих изделий для инвалидов. По другому офсету построят завод, который займется производством литий-ионных аккумуляторов для электротранспорта.

Глава города отметил, что сразу четыре контракта заключили на выпуск лекарственных препаратов. Первые поставки в медучреждения по этим офсетам планируют начать до 2026 года.

Собянин добавил, что общий объем инвестиций по соглашениям составит примерно 82 миллиарда рублей.

Комплекс складов в столичном районе Ясенево расширят за счет инвестора. Там разместятся не только складские помещения, но и офисы, а также парковка.

Инвестиции Бизнес Сергей Собянин Москва
08 января 2024, 16:45
Число туристов и бизнес-поездок возросло в Москве
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В Москве в 2019 году зафиксировали рекордный внутренний турпоток. В минувшем году он увеличился на 22%, а количество бизнес-поездок возросло на 28%, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Модернизация инфраструктуры, внедрение новых программ и внимание к современным отраслевым тенденциям позволяет Москве удерживать высокий темп развития сферы путешествий.

Цифровизация играет важную роль на всех этапах путешествия. Свыше 70% туристов пользуются мобильными приложениями для бронирования услуг и планирования поездок, в том числе в мегаполис. Этому способствует в течение трех лет турсервис Russpass.

Также в 2023-м в Москве состоялось три крупные конференции по части туризма. В общей сложности в них поучаствовало свыше тысячи гостей. Благодаря масштабным мероприятиям москвичи получают опыт и приобретают новые контакты, а город - повышает качество сервиса.

Пользователи портала «Активный гражданин» также проголосуют за лучшие новогодние маршруты сервиса Russpass. Всего на выбор предлагается 12 вариантов.

Туризм Москва
08 января 2024, 13:41
Москвичам назвали самую популярную дату для женитьбы на новогодних праздниках
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В январские праздники в Москве Рождество стало самым популярным днем для регистрации брака. В 2024 году 7 января поженились 49 пар, сообщили в пресс-службе столичного правительства со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Москва делает все, чтобы создание новой семьи проходило так, как об этом мечтают молодожены. Мы открываем уникальные площадки для регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы „Новые адреса счастья“, а наши дворцы бракосочетания работают и в праздники», - отметила она.

Ракова уточнила, что москвичи женятся в Рождество на протяжении четырех лет. Для этого каждый год работают некоторые дворцы бракосочетания. С 2020-го в этот день заключили брак примерно 200 пар.

В столице в январские праздники церемонии бракосочетания проходили во дворцах бракосочетания № 1, 4, «Шипиловский» и «Южное Бутово».

В пресс-службе правительства добавили, что подать заявку о регистрации брачного союза можно очно во дворцах бракосочетания, МФЦ, а также на сайте госуслуг или mos.ru. Стоимость госпошлины составляет 350 рублей.

Ранее церемония бракосочетания прошла в студии телеканала «Москва 24». Трансляцию провели в честь Дня работника ЗАГС.

Семья Свадьбы Брак Москва
08 января 2024, 13:18
Москва продаст с молотка 10 машино-мест в районе Якиманка
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В центральном округе Москвы выставили на аукцион десяток парковочных мест. Многоуровневая подземная стоянка с лотами находится в районе Якиманка, сообщили в пресс-службе столичного правительства со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

«Участие в торгах может стать оптимальным решением для тех, кто хочет приобрести парковочное место в столице, в том числе в центральных районах», - отметил он.

Паркинг расположен на подземных этажах жилого дома № 14 на улице Донской. Неподалеку от автостоянки есть выезд на Ленинский проспект и Садовое кольцо. Рядом размещены автосервисы, мойки, шиномонтаж и автозаправочная станция.

Пуртов уточнил, что открытый аукцион состоится 23 января. Желающим принять участие в онлайн-торгах нужно подать заявку до 16 января. Для этого необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва также выставила на торги 38 парковочных мест в районе Восточное Измайлово. Подать заявки можно с 17 по 23 января. Аукцион состоится с 26 января по 1 февраля.

Аукционы Машины Москва
08 января 2024, 12:23
Московская компания разработала систему для тестирования антенн
Unsplash
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Компания «Радиолайн», производство которой находится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработала систему тестирования антенн, аналогов которой нет в России. Ее используют для измерения крупногабаритных слабонаправленных антенн и в случаях, когда нежелательно измерение в ближнем поле, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Разработанный столичной компанией метод позволяет проводить исследования прямо на производстве с помощью специального устройства - коллиматора, без необходимости выездного тестирования.

«Стенды измерения параметров антенн компании представлены более чем на 100 российских заводах, а на 20 из них стоят именно коллиматорные системы. Аналогов отечественного производства у этой продукции нет», - отметил Овчинский.

В линейку коллиматорных комплексов входит система тестирования антенн на базе типового морского контейнера. Ее преимущество заключается в возможности неограниченной транспортировки и отсутствии необходимости в дополнительном помещении. Решение оптимально для компаний, филиалы которых расположены далеко друг от друга.

Предприятие работает на территории ОЭЗ «Технополис Москва» больше семи лет, а площадь арендуемых помещений достигает 1,5 тысячи «квадратов». Компания распространяет свою продукцию в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Дубне и в других городах России. Производитель реализовал ряд проектов в Китае, Казахстане и Саудовской Аравии, еще в ряде стран.

«Компания изначально строила производство преимущественно на отечественных мощностях и комплектующих - это помогает укреплять технологический суверенитет», - поделился гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Перечь типов антенн постоянно растет: базовые станции 5G, датчики IOT, крупногабаритные антенны с малым коэффициентом усиления и некоторые цифровые антенные решетки. Такие системы называются CATR - Compact Antenna Test Range.

ОЭЗ «Технополис Москва» - это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь располагаются более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых 93 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы.

Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются компании ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Заводы Промышленность Москва 2023

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