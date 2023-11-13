Итоги первого этапа добровольного квалификационного экзамена подвели в Москве

«Добровольный квалификационный экзамен проводится с 2017 года. За это время в нем приняли участие более 110 тысяч студентов из 582 российских и 24 зарубежных вузов», - уточнила она.

Кострома отметила, что примерно 900 победителей пригласили на работу и предложили пройти оплачиваемые стажировки. Благодаря проекту можно не только трудоустроиться в достойную компанию, но и понять, какие существуют пробелы в собственных знаниях. Наиболее востребованными профессиями, по которым провели тестирование, оказались юрист, педагог/предприниматель, фармацевт, SMM-менеджер и экономист.

Свыше 13 тысяч человек с успехом выполнили задания и перешли на следующий этап. Позже они продемонстрируют свои навыки представителям лучших московских работодателей. До конца года состоится кейс-чемпионат, во время которого студентам предстоит решать практические задачи, разработанные на основе настоящих кейсов.

Более 500 студентов четырех кулинарных московских колледжей пройдут практику в ресторанном доме. Они получат профессиональные навыки и трудоустроятся до окончания обучения.