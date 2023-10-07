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«Сейчас на новом маршруте шесть причалов-остановок. По мере готовности будем открывать остальные», - уточнил он.

Глава города добавил, что все суда новые, удобные и являются частью системы московского транспорта. Для владельцев «Единого» на 90 или 365 дней цена речной поездки заложена в абонемент.

Воспользовавшись маршрутом «ЗИЛ - Печатники», пассажиры сэкономят на дороге до 40 минут по сравнению с автомобильным или городским транспортом.

Ранее глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов сообщил, что больше 18 тысяч пассажиров перевез новый водный маршрут между Южным речным вокзалом и «Печатниками» за все время работы. В конце сентября его заменили другим маршрутом.

Пассажиры воспользовались свыше 11 тысяч раз регулярным речным маршрутом «ЗИЛ - Печатники» за первую неделю его работы. За семь дней электросуда выполнили более 350 рейсов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.