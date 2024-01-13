Итоги модернизации системы здравоохранения за 2023 год подвели в Москве

В 2023 году заработали медучреждения нового формата в четырех стационарах - при ГКБ имени Вересаева, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ № 15 имени Филатова и ГКБ имени Боткина. Сейчас создают флагманы при больнице Буянова и № 1 Пирогова.

Новый стандарт экстренной помощи и открытие флагманских центров при больницах позволил на 25% увеличить количество проводимых экстренных хирургических операций. Центры оснащены гибридными операционными, в которых проводят одновременно несколько хирургических вмешательств.

Нейросети помогли медикам изучить результаты 11 миллионов лучевых исследований за три года. Рентгенологи с помощью ИИ выявляют на медснимках заболевания по 29 клиническим направлениям. Это позволило повысить скорость и точность лучевой диагностики.

В поликлиниках установили современное оборудование, обустроили комфортные зоны ожидания и сделали удобную навигацию. Расширили штат врачей наиболее востребованных специальностей. Второй этап модернизации амбулаторного звена в столице завершат к концу 2025-го. В программу вошли еще 140 поликлиник. Во многих из них приступили к ремонту.

Детско-взрослая поликлиника также появится на юго-востоке Москвы. В здании обустроят травматологические пункты и отделение стоматологии.