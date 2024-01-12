Итоги модернизации инфраструктуры метро за 2023 год подвели в Москве

Глава города отметил, что в метро не останавливаются работы по модернизации. В частности, на Замоскворецкой ветке возвели новый отрезок тоннеля от «Царицыно» до «Кантемировской». При его строительстве использовали самые передовые технологии.

По его словам, на станции метро «Царицыно» обновили подуличный переход и открыли еще один выход, а также провели ремонт на центральных станциях Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линиях.

Мэр добавил, что рабочие усовершенствовали вентиляционные шахты метрополитена, установили свыше 130 километров кабельных линий и примерно 98 километров путей, а также обновили около 100 эскалаторов.

Новое электродепо «Аминьевское» на западе Москвы стало одним из крупнейших в столице. Его открыли на территории бывшей промзоны площадью 16 гектаров.