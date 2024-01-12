12 января 2024, 08:42

Итоги модернизации инфраструктуры метро за 2023 год подвели в Москве

РИА «Новости»
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В московской подземке специалисты постоянно обновляют инфраструктуру. В 2023-м полностью запустили Большую кольцевую линию (БКЛ), открыли новые станции на Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линиях, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что в метро не останавливаются работы по модернизации. В частности, на Замоскворецкой ветке возвели новый отрезок тоннеля от «Царицыно» до «Кантемировской». При его строительстве использовали самые передовые технологии.

По его словам, на станции метро «Царицыно» обновили подуличный переход и открыли еще один выход, а также провели ремонт на центральных станциях Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линиях.

Мэр добавил, что рабочие усовершенствовали вентиляционные шахты метрополитена, установили свыше 130 километров кабельных линий и примерно 98 километров путей, а также обновили около 100 эскалаторов.

Новое электродепо «Аминьевское» на западе Москвы стало одним из крупнейших в столице. Его открыли на территории бывшей промзоны площадью 16 гектаров.

Метро Ремонтные работы Сергей Собянин Москва
12 января 2024, 08:52
Снег и мороз до -13 градусов пообещали москвичам в пятницу
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Рабочая неделя в Москве завершится похолоданием и небольшими осадками. Столбики термометра 12 января опустятся до -13 градусов, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой кратковременный снег, преимущественно в первой половине дня», - уточнила она.

Метеоролог добавила, что в Москве днем температура воздуха составит -11…-13 градусов. В Подмосковье в дневные часы воздух остынет до -10…-15 градусов.

Погоду будет сопровождать северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление за день подрастет до 744 миллиметров ртутного столба, но все равно окажется ниже нормы.

Работу системы отопления в Москве также скорректировали в связи с очередным похолоданием. Коммунальщики повысят температуру теплоносителя в магистральных сетях.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
11 января 2024, 19:25
Депутат потребовал от ГИБДД обосновать необходимость «светофоров-шпионов» в Москве
РИА «Новости»
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Депутат Мосгордумы Максим Круглов возмутился испытаниями прототипа светофора, фиксирующего нарушения ПДД пешеходами на переходах. В своем Telegram-канале он сообщил, что попросил ГИБДД Москвы обосновать необходимость этого нововведения.

«В очередной раз под благовидным предлогом власть нагло заходит на территорию прав и свобод своих граждан. Все мы помним, как работала московская система распознавания лиц для ареста активистов и участников мирных митингов, право на которые гарантировано конституцией», - написал парламентарий.

По словам депутата, заявление начальника столичного ГИБДД нарушает права людей и российское законодательство. В частности, по закону горожане могут предоставлять биометрические данные только добровольно и без принуждения.

Круглов заявил, что в письменном виде обратился к начальнику столичной Госавтоинспекции Александру Быкову, чтобы он разъяснил, будут ли внесены поправки в федеральные законы ради внедрения «светофоров-шпионов» и есть ли основания вообще для такой системы.

Ранее в столице улучшили качество распознавания лиц и автомобилей. Оно достигло 99,8%.

Штрафы ГИБДД Депутаты Москва
11 января 2024, 19:04
Жители Коптева в Москве начали переезд в новостройку по реновации
РИА «Новости»
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В московском районе Коптево начался процесс расселения жителей по программе реновации. Первой горожане заселят новостройку в 3-м Новомихалковском проезде, дом 8/1. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, переезд начали жители многоквартирных домов № 22, 24 и 26 на улице Генерала Рычагова. С 10 января 2024 года на первом этаже новостройки открылся центр информирования, предназначенный для поддержки горожан в процессе оформления документов на квартиры.

«Департамент городского имущества в конце декабря подготовил письма с предложениями равнозначных квартир для 614 жителей в районе Коптево», - добавил глава ведомства Максим Гаман.

Реновация в Коптево коснется 123 домов. Для расселения жителей подготовили восемь участков, на пяти из которых возводят здания, на еще одном объекте приступили к проектированию жилых корпусов, а две новостройки уже начали заселять.

В еще один дом по реновации начали переезжать жители Тимирязевского района на севере Москвы. С 10 января горожанам стали предоставлять варианты нового жилья.

Реновация в Москве Москва
11 января 2024, 18:32
Девять культурных объектов возведут в Новой Москве
Freepik
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В Новой Москве появятся девять культурных объектов благодаря адресной инвестиционной программе. Все здания полностью достроят в течение четырех лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Школы искусств построят в поселениях Воскресенском, Краснопахорском, Щаповском, Первомайском и Московский», - отметил он.

Глава города уточнил, что здания оборудуют концертными и хореографическими залами, библиотеками и дошкольными классами. В школах разместят студии звукозаписи, кафе и выставочные площадки.

Культурно-досуговые центры возведут в поселениях Внуковском, Михайлово-Ярцевском, Кленовском и в Троицке. При них создадут универсальные концертные залы со сценой, гримерными, комнатами артистов, помещениями для звукозаписывающей аппаратуры и реквизита.

По словам мэра, культурные объекты будут открывать по мере их готовности - с 2024 по 2028 годы.

Помимо строительства новых учреждений, специалисты приступили к реконструкции существующих. В этом году обновят Дом культуры «Ватутинки» в Десеновском поселении.

Собянин также рассказал о планах застройки территории бывшего автозавода «ЗИЛ». Там появится более 580 тысяч квадратных метров недвижимости.

Строительство Сергей Собянин ТиНАО Москва

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