Итоги месяца работы флагманского центра ГКБ имени Филатова подвели в Москве
Врачи флагманского центра ГКБ имени Филатова оказали экстренную помощь примерно 5,5 тысячи пациентам за месяц. Центр работает по новому стандарту на современном оборудовании, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Здесь провели уже больше 750 экстренных операций - достаточно внушительные цифры для столь короткого периода», - подчеркнул он.
Глава города перечислил самые распространенные заболевания, с которыми чаще всего экстренно госпитализировали больных. Среди них - панкреатит, холецистит, аппендицит, сердечные недуги, а также различные травмы. Пациентов привозили в центр в машинах скорой помощи и доставляли вертолетом санавиации.
Собянин добавил, что в этом году также состоялось открытие флагманских центров в ГКБ имени Вересаева и в Склифе. Еще три таких центра появятся в больницах имени Боткина, Буянова и ГКБ № 1 Пирогова.
Ранее Морозовской больнице исполнилось 120 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил врачей с юбилеем учреждения.