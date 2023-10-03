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«Конкурс „Лидер клуба“ становится ежегодной традицией центров московского долголетия. Впервые он прошел в 2022 году и собрал более 600 участников, а в этом году участие приняли почти две тысячи активистов», - уточнил замруководителя сети центров московского долголетия Владимир Каменских.

По его словам, участникам удалось провести много клубных встреч, мастер-классов, а также приобщить новичков.

Так, проект «Маршрут к долголетию» позволил активистам побывать и других центрах московского долголетия. Там участники обменивались опытом и навыками. За выполненные задания им начисляли призовые баллы.

Из-за повышенного интереса конкурс решили продлить в этом году до 30 сентября. Участниками программы стали примерно две тысячи лидеров клубов. Они смогли провести больше четырех тысяч мероприятий, организовать свыше 500 новых клубов и привлечь к участию более 2,5 тысячи единомышленников.

Ранее более 2,5 тысячи москвичей с июня записались онлайн в «Московское долголетие».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер клуба - 2023» состоялась в центре московского долголетия «Выхино». Активисты получили дипломы и презенты, сообщили на официальном сайте мэра столицы.