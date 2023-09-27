Итоги конкурса грантов для социально ориентированных НКО подвели в Москве

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Он уточнил, что среди двенадцати номинаций конкурса больше всего победителей оказалось в разделе «Молодежь Москвы» - в этой сфере гранты получат 66 организаций. Также множество первоклассных проектов наградили в номинациях «Наше наследие» и «ЗОЖ и спорт». О самых интересных из них мэр города рассказал подробнее.

Так, международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» организует акцию в поддержку нуждающихся в медицинской помощи участников спецоперации на Украине. Проект «Протянем руку помощи» поможет снабдить их медикаментами, товарами медназначения и гигиеническими средствами.

«Центр династии Рукавишниковых поддержки и развития искусств» потратит полученный грант на «Лабораторию современного искусства „ЦЕХ“.

Студенты творческих вузов смогут связаться в таком профессиональном пространстве с опытными деятелями искусств, чтобы открыть галерею или выставку.

«Каждый реализованный проект приносит пользу жителям города, делает Москву добрее и счастливее», - заключил Собянин.

Ранее в своем блоге мэр Москвы рассказал об успехах столицы в туристической сфере. По его словам, только за лето город посетили более семи миллионов туристов.

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