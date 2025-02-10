Итоги фестиваля в честь китайского Нового года подвели в Москве

Мероприятия прошли с 28 января по 9 февраля, для горожан и туристов на площадках в разных районах провели сотни мероприятий. Сергунина отметила, что в сравнении с 2024 годом число посетителей выросло вдвое.

«Фестиваль привлек порядка 1,5 миллиона человек. Большой интерес вызвали мастер-классы по созданию драконов из бумаги и каллиграфии, уличные представления, настольные игры, шоу барабанщиков и чайные церемонии», - сказала она.

Жители и гости Москвы приобрели около 50 тысяч порций закусок и горячих угощений, а также порядка 30 тысяч сувениров - от книг о культуре Поднебесной до чайных купажей.

Фестиваль также поддержали свыше 120 московских ресторанов , готовивших китайские блюда по традиционным рецептам. Особенной популярностью у посетителей пользовались национальные десерты.