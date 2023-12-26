Историческую аудиторию восстановили в Политехническом музее в Москве

Аудиторию площадью 260 квадратных метров, рассчитанную на 480 человек, открыли в 1877 году в центральном корпусе Музея прикладных знаний. В ней проводили собрания попечительского императорского совета музея и выступления известных ученых.

Главной особенностью помещения стала акустическая система, обеспечивавшая прекрасную слышимость без электрического звукоусиления. Однако из-за пожара в 1908 году и последовавшего переустройства в советское время уникальные решения оказались частично утрачены.

«По технологии XIX века специалисты воссоздали систему акустики с использованием десятков панелей из папье-маше и сохранившихся фрагментов гипса. Для улучшения слышимости под полом и потолком оставили пространства для воздуха», - говорится в сообщении.

Кроме того, реставраторы восстановили и модернизировали латунные вентиляционные решетки, которые до установки в здании парового отопления помогали регулировать температуру и влажность воздуха в помещении. Рабочие также воссоздали и установили двери, вернули архитектурный декор и дубовый паркетный пол.

Полностью реконструкцию планируется завершить в 2025 году. Сейчас завершают реставрацию парадной лестницы и химической лаборатории.

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