17 декабря 2023, 16:41

Исследовать эффективность онкопрепаратов в Москве начнут постоянно

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Москва будет регулярно проводить исследования новых онкопрепаратов. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Программа вошла в список ключевых проектов для повышения качества медпомощи, которые мы решили реализовать на постоянной основе с 2024 года», - написал он.

Сейчас эксперты изучают 10 препаратов по четырем направлениям. Эффективные и безопасные лекарства будут применять в столичных больницах. Комплексную поддержку клинических исследований препаратов в Москве также хотят сделать постоянной.

Предоставлять качественные медицинские услуги жителям - важнейшее направление для властей. В 2024–2026 годах в Москве проведут обширное совершенствование инфраструктуры в сфере здравоохранения.

Исследования Здравоохранение Больницы Лекарства Сергей Собянин
16 декабря 2023, 10:18
Циклон отступил. В Москве 16 декабря будет небольшой снегопад
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Москва оказалась в тылу циклона, в столице ожидается облачная погода и небольшой снег. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня метеорологические условия в столице будет формировать тыловая часть ушедшего на северо-восток циклонического вихря», - написал он.

Столбики термометров в Москве покажут -5…-7 градусов, ветер подует западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление окажется выше нормы - 752 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье заметно потеплеет, температура воздуха составит 0… 2 градуса. Но пройдет мокрый снег, а дороги покроет гололедица.

Оттепель продержится в Москве почти всю следующую неделю. Выпавший снег полностью не растает, но значительно осядет. Пока еще столбики термометров показывают на три-четыре градуса ниже климатической нормы.

Дороги Погода Снегопад Погода в Москве
15 декабря 2023, 10:47
Высота сугробов в Москве обновила исторический рекорд
РИА «Новости»
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Москва за сутки обновила рекорд по высоте снежного покрова. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 сантиметра, пал», - рассказал он.

По данным синоптика, на ВДНХ зафиксировали высоту снега в 38 сантиметров, а метеостанция МГУ показала еще более впечатляющие показатели - 49 сантиметров.

Тишковец добавил, что норма высоты снежного покрова для сегодняшнего дня составляет 15 сантиметров. Кроме того, в течение дня ожидается еще до трех миллиметров осадков.

Накануне москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды - гололеда и снегопада. Передвигаться по городу посоветовали на метро, МЦК и МЦД.

Однако в ближайшее время из столицы уйдет южный циклон «Ваня» и придет оттепель. Улучшение погоды можно ожидать на выходных.

Погода Снегопад Москва 2023 Погода в Москве
14 декабря 2023, 13:37
Офисный центр построят на северо-западе Москвы
РИА «Новости»
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Офисный центр с автомойкой и магазином появится в районе Южное Тушино в Москве. Об этом сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

«Такие объекты как офисные центры, позволяют снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки», - подчеркнула она.

Здание построят по адресу Походный проезд, владение 5, строение 11. На территории в 0,3 гектара появится объект общей площадью около 4,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, в состав комплекса войдет парковка, рассчитанная на 20 машиномест.

Еще одно четырехэтажное офисное здание построят в столичном районе Котловка.

Оно поможет снизить маятниковую миграцию и создаст новые рабочие места.

Строительство Рабочие места Москва 2023
12 декабря 2023, 19:19
Циклон «Ваня» принесет в Москву полуметровые сугробы
РИА «Новости»
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К концу этой рабочей недели в Москву придет циклон, названный немецкими метеорологами «Ваня». Высота снежного покрова может вырасти до 50 сантиметров. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на синоптика центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Специалист прогнозировал, что южный циклон принесет в Москву 15 декабря обильные осадки, сопровождающиеся сильными порывами ветра. Кроме того, будет облачно и снежно.

За один день в столице выпадет до трети месячной нормы осадков. Сугробы в столице, которые в настоящий момент оценили в 30–35 сантиметров, смогут увеличиться до 40–45 сантиметров, а местами - достигнуть полуметра. Температура будет около минус 4-6 градусов.

Циклон «Ваня» сформировался над Молдавией и вскоре двинется на север в сторону Москвы.

Снегопад, к которому москвичам нужно будет готовиться в пятницу, заранее назвали самым сильным за последние 57 лет.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве

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