Исследовать эффективность онкопрепаратов в Москве начнут постоянно

Читайте нас в:

«Программа вошла в список ключевых проектов для повышения качества медпомощи, которые мы решили реализовать на постоянной основе с 2024 года», - написал он.

Сейчас эксперты изучают 10 препаратов по четырем направлениям. Эффективные и безопасные лекарства будут применять в столичных больницах. Комплексную поддержку клинических исследований препаратов в Москве также хотят сделать постоянной.

Предоставлять качественные медицинские услуги жителям - важнейшее направление для властей. В 2024–2026 годах в Москве проведут обширное совершенствование инфраструктуры в сфере здравоохранения.