08 декабря 2023, 15:46

Использование QR-кодов на билбордах запретили в Москве

РИА «Новости»
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Московские власти запретили использование QR-кодов на билбордах, остановках общественного транспорта и других конструкциях. Это связано с участившимися случаями хакерских атак и интернет-мошенничества, передал РБК.

Запрет объяснили тем, что содержащаяся информация может нарушать закон «О рекламе». Соответствующее предупреждение разослали всем рекламораспространителям.

«Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства о рекламе влечет за собой административную ответственность», - добавили в столичном департаменте СМИ и рекламы.

В пресс-службе крупнейшего оператора наружной рекламы Russ подтвердили получение письма и добавили, что QR-коды имеются на 2% билбордов.

Хакерские атаки и взломы информационных систем и сайтов в России стали интенсивнее, а их число значительно выросло. Такой вывод сделали на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности.

Москва 2023
07 декабря 2023, 16:16
Основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершили
Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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В Москве завершили работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений. Теперь они соответствуют лучшим экологическим стандартам, подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин.

«Помимо общей модернизации, помогло внедрение оригинальной разработки российских инженеров - плоских плавающих перекрытий», - добавил он.

Очистные сооружения начали обновлять в 2013 году. Сначала устранили неприятные запахи, потом построили блок механической очистки и реконструировали два блока биологической очистки. Позже ввели второй блок ультрафиолетового обеззараживания.

Ранее депутат Александр Коган проконтролировал строительство очистных сооружений в Кашире. Он осмотрел их возведение в Терново-1 и магистрального трубопровода.

Ремонтные работы Сергей Собянин Москва 2023
07 декабря 2023, 13:37
Бизнес-хаб построят в Новой Москве
Пресс-служба градостроительной политики и строительства Москвы
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В деревне Столбово поселении Сосенское Новой Москвы построят индустриальный парк, состоящий из пяти многофункциональных зданий, общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«На земельном участке примерно в четыре гектара появится пять многофункциональных зданий общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Здесь обустроят пространства для предприятий малого и среднего бизнеса», - рассказал он.

Бочкарев добавил, что на территории создадут выезды на проспект Куприна и трассу Коммунарка - Остафьево, парковку, а также благоустроят пешеходные зоны. Бизнес-хаб находится на этапе проектирования.

Ранее в Москве заработал центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем. На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
07 декабря 2023, 13:15
Центр инноваций и импортозамещения построят в Новой Москве
Москомархитектура
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Центр инноваций и импортозамещения построят в Новой Москве к июлю 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Здесь смогут разместиться компании из разных отраслей, например, электроники, машиностроения или IT-сектора», - отметил заммэра.

Трехэтажное здание общей площадью более 14,6 тысячи квадратных метров появится в поселении Воскресенское. В корпусе разместят 20 обособленных секций, каждую из которых оборудуют всем необходимым: раздевалками, научно-исследовательскими помещениями, административными кабинетами и комнатами для приема пищи.

При проектировании фасадов используют сэндвич-панели графитово-серого цвета с добавлением белых вертикальных металлических ламелей и витражного остекления. Особое внимание уделят созданию удобной и доступной среды для маломобильных групп населения.

На прилегающей к будущему центру территории обустроят проезды, тротуары и пешеходные дорожки, а также стоянки для легковых и грузовых автомобилей. На участке появятся малые архитектурные формы, газоны, ограждение и система наружного освещения.

Этот объект станет частью городской программы, направленной на стимулирование создания рабочих мест. Благодаря реализации проекта в столице откроется 230 новых вакансий.

Строительство Рабочие места Москва 2023 Андрей Бочкарев ТиНАО
07 декабря 2023, 10:59
«Декабрь крепит морозы». Москвичей предупредили о тумане и слабом снеге
РИА «Новости»
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Погода в Москве и области останется морозной под влиянием обширного антициклона, ожидаются слабый снег и туманы. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Декабрь крепит морозы. Сегодня основную роль в формировании условия погоды в столице будет играть обширный антициклон, на западной периферии которого и окажется мегаполис», - рассказал он.

По его словам, в городе установится облачная погода с прояснениями. В утренние и вечерние часы будут возникать небольшой снег и туманы.

Днем температура в Москве будет -9… -11 градусов, а в Подмосковье - чуть ниже, -8… -13 градусов. Восточный ветер будет от слабого до умеренного, от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет показателя в 763 миллиметра ртутного столба.

В пятницу погодные условия существенно не изменятся: прогнозируется сухая погода и температура воздуха около -11… -13 градусов.

Синоптики также пообещали москвичам неоднородную зиму со скачками температуры

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