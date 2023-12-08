Использование QR-кодов на билбордах запретили в Москве

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Запрет объяснили тем, что содержащаяся информация может нарушать закон «О рекламе». Соответствующее предупреждение разослали всем рекламораспространителям.

«Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства о рекламе влечет за собой административную ответственность», - добавили в столичном департаменте СМИ и рекламы.

В пресс-службе крупнейшего оператора наружной рекламы Russ подтвердили получение письма и добавили, что QR-коды имеются на 2% билбордов.

Хакерские атаки и взломы информационных систем и сайтов в России стали интенсивнее, а их число значительно выросло. Такой вывод сделали на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности.