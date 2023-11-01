Инженерные системы заменили в более чем 10 тысячах домов в Москве

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По его словам, в программу вошли свыше 29 тысяч домов общей площадью более 290 миллионов квадратных метров. В них запланировали ремонт свыше 420 тысяч инженерных систем.

«Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире», - добавил заммэра.

В рамках работ специалисты обновят основные инженерные системы - холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации и электрики. Также они заменят мусоропроводы, проверят системы дымоудаления и пожарные водопроводы.

«В работах используем исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности», - отметил Бирюков.

Ранее жителям 38 домов в Подольске вернули переплату за электричество по требованию ГЖИ.