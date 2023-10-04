Инвесторы построят в Новой Москве четыре поликлиники к 2026 году
В Новой Москве к 2026 планируют построить четыре поликлиники. Медицинские учреждения возведут в составе крупных жилых комплексов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Еще две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений каждая находятся в проектировании: одна появится в поселении Внуковское, другая - в городе Московский. Также завершат строительство поликлиники для взрослых в поселке Коммунарка поселения Сосенское на 475 посещений в смену», - рассказал он.
Кроме этого, в поселении Сосенском в 2024 году достроят детско-взрослую поликлинику на 520 посещений в смену. Все новые медицинские учреждения возведут по единому стандарту, а территории вокруг благоустроят. Также в зданиях поставят современное оборудование.
Ранее сообщили, что детско-взрослую поликлинику с тропой здоровья построят в Новой Москве. Медики смогут принимать в ней 750 человек в смену.