Инвесторы построят в Новой Москве четыре поликлиники к 2026 году

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«Еще две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений каждая находятся в проектировании: одна появится в поселении Внуковское, другая - в городе Московский. Также завершат строительство поликлиники для взрослых в поселке Коммунарка поселения Сосенское на 475 посещений в смену», - рассказал он.

Кроме этого, в поселении Сосенском в 2024 году достроят детско-взрослую поликлинику на 520 посещений в смену. Все новые медицинские учреждения возведут по единому стандарту, а территории вокруг благоустроят. Также в зданиях поставят современное оборудование.

Ранее сообщили, что детско-взрослую поликлинику с тропой здоровья построят в Новой Москве. Медики смогут принимать в ней 750 человек в смену.