Инвесторы начали строить более 60 соцобъектов в Москве
За первые девять месяцев 2023 года столичные девелоперы получили 66 разрешений на строительство социальных объектов общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.
По его словам, инвесторы построят 40 образовательных, семь спортивных, семь лечебно-оздоровительных и 12 культурно-просветительских объектов.
Бочкарев также отметил, что этот показатель превысил прошлогодний в два с половиной раза, когда девелоперы строили 37 социальных объектов площадью около 366 тысяч квадратных метров.
«Статистика показывает, что сегодня девелоперы готовы предлагать москвичам не только жилье и коммерческую инфраструктуру, но также реализовывать социально-значимые проекты на территории столицы», - подчеркнул заммэра.
Больше всего разрешений на строительство социальных объектов - 17 - получили в Новой Москве. Их общая площадь составит 220 тысяч квадратных метров. На северо-западе столицы возведут 11 объектов, а в ЗАО - девять.
Ранее сообщалось о том, что жилой квартал в стиле русского севера создадут в Москве.