Инвесторы начали строить более 60 соцобъектов в Москве

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По его словам, инвесторы построят 40 образовательных, семь спортивных, семь лечебно-оздоровительных и 12 культурно-просветительских объектов.

Бочкарев также отметил, что этот показатель превысил прошлогодний в два с половиной раза, когда девелоперы строили 37 социальных объектов площадью около 366 тысяч квадратных метров.

«Статистика показывает, что сегодня девелоперы готовы предлагать москвичам не только жилье и коммерческую инфраструктуру, но также реализовывать социально-значимые проекты на территории столицы», - подчеркнул заммэра.

Больше всего разрешений на строительство социальных объектов - 17 - получили в Новой Москве. Их общая площадь составит 220 тысяч квадратных метров. На северо-западе столицы возведут 11 объектов, а в ЗАО - девять.

Ранее сообщалось о том, что жилой квартал в стиле русского севера создадут в Москве.