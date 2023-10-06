Инвесторы договорились построить и передать Москве более 50 социальных объектов

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По его словам, для обеспечения сбалансированного развития городских районов в столице разработали механизм договоров участия инвесторов в развитии социальной инфраструктуры. В период с июля по сентябрь власти Москвы и инвесторы подписали 26 договоров о передаче 51 социального объекта городу.

В перспективе в течение нескольких лет столице передадут 47 объектов образования и четыре медицинских объекта, в том числе 28 детских садов и 19 школ.

«Это 28 детских садов, в которых будет создано 6460 мест для малышей и 19 школьных зданий на 16450 мест для учащихся разных возрастов», - отметил заммэра.

Ранее стало известно о том, что детско-взрослую поликлинику с тропой здоровья построят в Новой Москве. В ней смогут принимать 750 человек в смену.