Инвесторам предоставят возможность возвести торговый центр в Зеленограде

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«Осенью на торги по аренде планируется выставить 0,23 гектара земли в Зеленограде для строительства торгового центра. Участок расположен на улице 1 Мая», - уточнил он.

Гаман отметил, что у инвестора будет возможность построить там объект, площадь которого составит около двух тысяч «квадратов».

Победители торгов получат контракт на аренду сроком в четыре года и 10 месяцев. Когда инвестор достроит и оформит в собственность ТЦ, ему предложат купить участок по исключительному праву.

Ранее москвичам сообщили, что право на установку вендинговых аппаратов в парке разыграют среди инвесторов. Аукцион состоится 11 октября в электронном формате.