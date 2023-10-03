Инвесторам предоставят возможность возвести торговый центр в Зеленограде
Столичные власти проведут аукцион по аренде земельного участка под строительство торгового центра. Он расположен в Зеленограде рядом со станцией «Крюково» МЦД-3 и двух микрорайонов с многоэтажной застройкой, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
«Осенью на торги по аренде планируется выставить 0,23 гектара земли в Зеленограде для строительства торгового центра. Участок расположен на улице 1 Мая», - уточнил он.
Гаман отметил, что у инвестора будет возможность построить там объект, площадь которого составит около двух тысяч «квадратов».
Победители торгов получат контракт на аренду сроком в четыре года и 10 месяцев. Когда инвестор достроит и оформит в собственность ТЦ, ему предложат купить участок по исключительному праву.
Ранее москвичам сообщили, что право на установку вендинговых аппаратов в парке разыграют среди инвесторов. Аукцион состоится 11 октября в электронном формате.