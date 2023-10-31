Инвестор восстановит дом 1912 года постройки в центре Москвы

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Власти Москвы выставили на торги дом купца Крупенникова. Старинное здание - объект культурного наследия 1912 года постройки, расположенное в центре города, восстановит инвестор, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Инвесторов приглашают на аукцион по продаже двухэтажного деревянного здания площадью 702 квадратных метра в Басманном районе столицы», - уточнил он.

Щербаков отметил, что дом имеет статус памятника архитектуры регионального значения. По этой причине будущий владелец должен отреставрировать его и приспособить для современного использования.

Кроме того, здание, расположенное в Денисовском переулке, внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Победителю аукциона после оформления договора купли-продажи выдадут соответствующее охранное обязательство.

Старинный дом сегодня никак не используют. Специалистам нужно провести инженерно-техническое обследование его фундамента, устранить трещины и заменить коммуникации. Кроме того, реставраторам предстоит восстановить краску фасадов и сохранить внешний декор здания.

Желающим принять участие в аукционе необходимо подать заявку до 7 ноября, а также зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Торги проведут в онлайн-режиме 17 ноября.

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