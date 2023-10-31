31 октября 2023, 10:35

Инвестор восстановит дом 1912 года постройки в центре Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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Власти Москвы выставили на торги дом купца Крупенникова. Старинное здание — объект культурного наследия 1912 года постройки, расположенное в центре города, восстановит инвестор, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Власти Москвы выставили на торги дом купца Крупенникова. Старинное здание - объект культурного наследия 1912 года постройки, расположенное в центре города, восстановит инвестор, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Инвесторов приглашают на аукцион по продаже двухэтажного деревянного здания площадью 702 квадратных метра в Басманном районе столицы», - уточнил он.

Щербаков отметил, что дом имеет статус памятника архитектуры регионального значения. По этой причине будущий владелец должен отреставрировать его и приспособить для современного использования.

Кроме того, здание, расположенное в Денисовском переулке, внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Победителю аукциона после оформления договора купли-продажи выдадут соответствующее охранное обязательство.

Старинный дом сегодня никак не используют. Специалистам нужно провести инженерно-техническое обследование его фундамента, устранить трещины и заменить коммуникации. Кроме того, реставраторам предстоит восстановить краску фасадов и сохранить внешний декор здания.

Желающим принять участие в аукционе необходимо подать заявку до 7 ноября, а также зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Торги проведут в онлайн-режиме 17 ноября.

Ранее «Сказочное» панно отреставрировали в Московском дворце пионеров. В рамках первого этапа работ специалисты очистили штукатурный слой.

Аукционы Реставрация Москва 2023
31 октября 2023, 11:07
Октябрь в Москве вошел в десятку самых «мокрых» за 140 лет
РИА «Новости»
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Октябрь 2023 года в Москве стал одним из десяти самых «мокрых» за последние 140 лет. Об этом рассказала в Telegram-канале  главный специалист «ИА Метеоновости», метеоролог Татьяна Позднякова.

По данным синоптика, сумма осадков превысила 113,6 миллиметра. При этом их количество превысило отметку в 100 миллиметров в четвертый раз в XXI веке.

«Причиной столь сырой погоды стали атлантические циклоны, которые с завидным постоянством атакуют Европейскую Россию», - отметила Позднякова.

Она добавила, что в течение месяца столица увидела всевозможные виды осадков: дождь, ледяной дождь, морось, мокрый снег и снег.

Однако месяц завершится комфортной погодой без осадков. Москвичам пообещали прекращение дождей во вторник, 31 октября.

Также, по данным синоптиков, жителей столицы будет ждать рекордно теплое 1 ноября.

Октябрь 2023 года в Москве стал одним из десяти самых «мокрых» за последние 140 лет. Об этом рассказала в Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости», метеоролог Татьяна Позднякова.

Погода Погода в Москве
31 октября 2023, 11:03
Свыше 80 заявок подали на конкурс «Московская реставрация»
Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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Организаторы конкурса «Московская реставрация» получили больше 80 заявок на участие. Мероприятие проводят уже в 13-й раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что с 2011 года лауреатами конкурса стали 453 человека и организации.

В этом году в перечень претендентов на участие вошли Театр Эстрады, Хлебозавод № 5 с открывшимся центром конструктивизма «Зотов», павильон № 51 «Мясная промышленность» на ВДНХ, дом Пантелеева, расположенный на улице Земляной Вал и Козина палата - детский приют Ансамбля Рогожской старообрядческой общины.

Победителей выберут члены жюри, а также москвичи, которые проголосуют на портале «Активный гражданин».

Глава города добавил, что за 13 лет в Москве провели реставрацию более двух тысяч объектов культурного наследия.

Ранее власти Москвы выставили на торги дом купца Крупенникова. Старинное здание - объект культурного наследия 1912 года постройки, расположенное в центре города, восстановит инвестор.

Реставрация Сергей Собянин Москва 2023
31 октября 2023, 09:53
Москвичи пережили теплую «майскую» ночь
Сайт мэра и правительства Москвы
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В ночь на 31 октября в Москве было по-майски тепло — почти +8 градусов. Такая же погода порадует горожан и предстоящей ночью, сообщил ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В результате адвекции теплого воздуха атлантического происхождения минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже 7,8 градуса», - уточнил он.

По словам синоптика, высокая температура в темное время суток соответствовала климатической норме мая. Он напомнил, что в 1967 году ночью 31 октября воздух прогрелся до 10,7 градуса, в 1962 году - 8,2 градуса.

Метеоролог добавил, что ночью 1 ноября в столице будет еще теплее - 6… 8 градусов.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве 31 октября из-за тумана. Видимость составит 200-700 метров, уточнили в Гидрометцентре.

В ночь на 31 октября в Москве было по-майски тепло - почти 8 градусов. Такая же погода порадует горожан и предстоящей ночью, сообщил ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
31 октября 2023, 09:20
Магистрали в Москве озеленят до конца года
Фото: Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина
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В столице приступили к реализации масштабной программы озеленения магистралей. Новые деревья оптимально высаживать поздней осенью, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Он напомнил о значимых проектах озеленения центральных улиц столицы, которые удалось выполнить за прошедшие годы. В частности, в 2016 году на Тверской вновь зацвели липы. На Садовом кольце, Якиманке, Новом Арбате и других улицах исторического центра появилось много зелени. При этом специалисты изначально решили высаживать уже крупные деревья, чтобы горожане не ждали долгие годы, когда они, наконец, подрастут.

Глава города отметил, что зачастую деревья высаживали ночью. По этой же схеме будут озеленять десятки вылетных магистралей и крупных московских улиц Москвы за пределами центра.

В этом году больше четырех тысяч взрослых деревьев появятся на 12 магистралях столицы. Большую часть из них составят липы. Также высадят 850 вязов, уже хорошо зарекомендовавших себя в московском климате. Около 450 декоративных яблонь и 200 кленов также украсят дороги. Больше всего озеленение затронет Рублевское шоссе и Нахимовский проспект, там высадят 1 130 и 850 лип, вязов и декоративных яблонь, соответственно, добавил мэр.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве парка «Яуза» в Москве. Там появились новые маршруты, в том числе для бегунов и велосипедистов.

Благоустройство Дороги Сергей Собянин Москва 2023

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