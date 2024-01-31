Инвестор построит жилой квартал с соцобъектами на юго-востоке Москвы

Читайте нас в:

По его словам, в рамках реализации этого проекта на территории вблизи Рязанского проспекта и Окской улицы возведут жилой комплекс площадью 241,7 тысячи квадратных метров и логистический центр.

Также на участке появятся офисные здания и физкультурно-оздоровительный комплекс. Для новых жителей района построят образовательный комплекс, включающий школу на 575 мест и детский сад на 300 детей. Свыше 24 тысяч квадратных метров передадут для расселения жителей пятиэтажек в рамках программы реновации.

«Объем инвестиций может составить почти 52 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - более 1,13 миллиарда рублей», - отметил руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Инвестора, ответственного за выполнение проекта, определят по итогам открытого аукциона, предварительный этап которого уже стартовал. Он продлится до 12 марта. Проведение торгов запланировали на 21 марта.

Также в Москве возведут новые жилые и общественно-деловые кварталы в районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино.