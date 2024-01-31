31 января 2024, 18:34

Инвестор построит жилой квартал с соцобъектами на юго-востоке Москвы

РИА «Новости»
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На месте бывшей промзоны «Грайвороново» на юго-востоке Москвы построят жилой комплекс с социальными объектами площадью почти 450 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, в рамках реализации этого проекта на территории вблизи Рязанского проспекта и Окской улицы возведут жилой комплекс площадью 241,7 тысячи квадратных метров и логистический центр.

Также на участке появятся офисные здания и физкультурно-оздоровительный комплекс. Для новых жителей района построят образовательный комплекс, включающий школу на 575 мест и детский сад на 300 детей. Свыше 24 тысяч квадратных метров передадут для расселения жителей пятиэтажек в рамках программы реновации.

«Объем инвестиций может составить почти 52 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - более 1,13 миллиарда рублей», - отметил руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Инвестора, ответственного за выполнение проекта, определят по итогам открытого аукциона, предварительный этап которого уже стартовал. Он продлится до 12 марта. Проведение торгов запланировали на 21 марта.

Также в Москве возведут новые жилые и общественно-деловые кварталы в районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино.

Строительство Андрей Бочкарев Москва
31 января 2024, 12:36
Февраль в Москве будет теплее нормы
РИА «Новости»
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Погода в Москве в феврале будет теплее обычного на 3-4 градуса. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве февраль выдастся на 3-4 градуса теплее положенного (норма: ночью минус 11,1 градуса, днем минус 4,2 градуса)», - уточнил синоптик.

По его словам, количество осадков в последнем месяце зимы превысит норму, равную 44 миллиметрам, на 40%. Из-за этого высота сугробов в Москве к концу февраля может достигать 50-60 сантиметров.

В январе средняя температура была на 2,2 градуса ниже, чем обычно, избыток осадков составил 15%. Поэтому к началу февраля уровень снега уже превысил норму на 25%.

Тем не менее, в первые выходные месяца, 3–4 февраля , в столице похолодает. Погода начнет возвращаться к климатической норме, температура снова снизится до зимних, минусовых значений.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
31 января 2024, 12:26
Новые кварталы возведут на территориях нежилой застройки в Москве
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В Москве возведут новые жилые и общественно-деловые кварталы в районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино. О проектах строительства рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте полузаброшенных и малоиспользуемых территорий появится свыше 254 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе и жилье по программе реновации.

Так, на части территории бывшей промзоны «Карачарово» построят торговый центр, гостиницу, отделения банков, а также спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы с футбольным полем. Общая площадь территории составляет почти 4,5 гектара. Кроме того, на Левобережной улице построят дома, школу на 550 учеников и детский сад для 175 детей.

«Реализация этих проектов позволит москвичам жить в максимально комфортных условиях. Город получит свыше 1,8 тысячи рабочих мест», - добавил мэр.

В Москве уже начали проектировать и строить почти 430 домов по реновации. Благодаря этому более 150 тысяч жителей столицы получат новые квартиры.

Строительство Сергей Собянин Москва
31 января 2024, 12:02
Москва впервые отметит Китайский Новый год
Unsplash
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В Москве впервые отпразднуют традиционный Китайский Новый год. Об этом сообщила пресс-служба посольства КНР в России.

Правительство города совместно с посольством Китайской Народной Республики подготовило обширную программу празднования. Основными площадками станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, объединенные в специальный пешеходный маршрут.

На них состоятся различные мероприятия, которые позволят ближе познакомиться с культурой Китая: от кулинарных ярмарок, где каждый сможет попробовать национальные китайские блюда, до творческих и кулинарных мастер-классов, игр и спортивных мероприятий.

«Это первый Китайский Новый год в российской столице, и он обязательно станет историческим событием в рамках отношений двух стран», - подчеркнули в пресс-службе посольства.

Кроме того, на территории многофункционального комплекса «Солнце Москвы» горожане смогут насладиться выступлениями профессиональных артистов и мастеров боевых искусств. В Доме музыки состоится концерт народной китайской музыки, а в отеле китайской гостиничной сети Soluxe Hotel Moscow пройдет ярмарка.

Для гостей из Китая информация о празднике будет доступна на обновленном портале Discover Moscow, а для москвичей - на ресурсе Russpass.

Ранее Московский фестиваль кино открыли в Таиланде.

В ближайшие два с половиной месяца жители и гости Бангкока, Паттайи и Пхукета увидят пять отечественных кинолент.

Китай Новый год Москва
31 января 2024, 10:38
Москвичам рассказали о погоде в среду
РИА «Новости»
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В среду, 31 января, в Москве будет тепло и облачно. О надвигающемся атмосферном фронте рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду столицы продолжит оказывать влияние приближающийся теплый атмосферный фронт», - отметил он.

По словам синоптика, несмотря на закрытое облаками небо, вероятность осадков в течение дня останется низкой, они пройдут ночью. Кроме того, москвичам следует быть осторожными из-за гололедицы на дорогах.

Температура по области сохранится на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов, в Москве - от минус 1 до плюс 1 градуса. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление продолжит падать и достигнет отметки в 747 миллиметров ртутного столба, что считается нормой для этого времени года.

Леус добавил, что к четвергу ожидается изменение погодных условий, с приходом осадков в виде мокрого снега и дождя, местами возможен гололед. Температура воздуха в этот день поднимется до отметки в плюс 1-3 градуса.

Прошедший вторник оказался самым теплым днем в Москве с начала года. В столице потеплело до 2 градусов.

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