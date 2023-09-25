Инвестор начал отделку здания Botanica в Москве в рамках городской программы

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Строители приступили к отделке бизнес-центра в составе многофункционального комплекса Botanica на северо-востоке Москвы. Кладочные работы завершены на 95%, кровельные - на 90%. Комплекс возводится в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Соглашение о строительстве МФК в рамках программы подписали в 2020 году с девелопером из структуры группы компаний «Пионер».

«Благодаря этому объекту в районе Ростокино дополнительно появятся почти 4,5 тысячи рабочих мест, из них в рамках программы - более тысячи. Ввод в эксплуатацию намечен на середину 2024 года, инвестиции в проект составят около 9,5 миллиарда рублей», - указал Овчинский.

В состав комплекса Botanica войдут 19-этажный бизнес-центр и четырехэтажный торговый центр с подземным паркингом, кафе, ресторанами и фитнес-клубом. В здание интегрируют выходы из станций метро и МЦК «Ботанический сад».

По словам директора проектов группы компаний Николая Махоткина, строители начали отделку коридоров и лестниц, а также приступили к монтажу лифтов и эскалаторов.

Целью городской программы стимулирования создания мест приложения труда стало обеспечение комплексной застройки районов. Благодаря этому девелоперов частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, в случае если они дополнительно инвестируют в строительство объектов, где появятся новые рабочие места.

Компании получили возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, а также общественного питания и торгово-развлекательных центров.

Кроме того, инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Если время создания мест приложения труда сократится на 6-12 месяцев, то льгота увеличится на 5%, если более года - на 10%.

Участие в программе могут принять и девелоперы, которые уже возводят жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Заявки на участие в программе застройщики могут отправить через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.