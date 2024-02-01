01 февраля 2024, 17:36

Инвестор на 85% завершил строительство производства мебели в ВАО Москвы

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Новый производственный комплекс по выпуску мебели возводят в Восточном административном округе столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта. Инвестор завершил строительство на 85%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в Косино-Ухтомском районе в рамках МаИП возводят мебельную фабрику, площадь которой превысит девять тысяч квадратных метров. Для этого город передал инвестору в аренду участок площадью свыше двух гектаров.

«Сегодня проект выполнен на 85%. После ввода в эксплуатацию на предприятии смогут трудоустроиться 350 человек», - рассказал Овчинский.

Строительство объекта позволит нарастить объемы производства почти в полтора раза и выпускать до 480 тысяч единиц мебели каждый год, добавил министр Правительства Москвы.

Инвестор более 20 лет производит офисную, гостиничную, домашнюю, детскую и школьную мебель. Мощности предприятия позволяют изготавливать около 330 тысяч изделий ежегодно.

Чтобы компания расширила мебельное производство в Косино-Ухтомском, в 2022 году столица предоставила ей новый земельный участок площадью 0,36 гектара. С инвестором заключили договор на пять лет. В течение этого срока компания должна завершить возведение комплекса, общая площадь которого составит более 7,6 тысячи квадратных метров.

На сегодняшний день в Москве работает 90 компаний, выпускающих мебельную продукцию. Эти предприятия производят мягкую и корпусную мебель, включая детскую, изделия для дома и офиса. Также в столице изготавливают мебель для социально значимых учреждений, например, реанимационные и функциональные кровати, столы и лабораторные тележки.

Столичные производители успешно адаптируются к современным экономическим условиям, активно развиваются и замещают иностранные товары. Это возможно в том числе благодаря мерам поддержки города.

МаИП стал одним из популярных и эффективных инструментов. С его помощью в Москве создают новые промышленные предприятия и рабочие места, а также выпускают необходимую продукцию.

С 2022 года столица предоставляет земельные участки по льготной ставке один рубль в год инвесторам, намеревающимся построить новое или расширить существующее производство. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что этой мерой поддержки воспользовались уже 25 компаний.

Промышленность Москва
01 февраля 2024, 12:27
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение до вечера понедельника, 5 февраля, появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения с 21:00 1 февраля до 20:00 5 февраля. Гололедица на дорогах», - сообщили синоптики.

Аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области до 19:00 понедельника. Кроме того, в регионе сохраняется потенциально опасная погода, связанная с ледяным дождем , который прошел этой ночью.

В четверг в Москве ожидается теплая и облачная погода. Температура воздуха может достигнуть 3 градусов.

Прогноз погоды Дороги Погода Погода в Москве Москва
01 февраля 2024, 11:43
Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны готов более чем на 50%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны готов более чем на 50%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас идет обустройство дорожного полотна, возведение пешеходных переходов, перекладка инженерных коммуникаций», - рассказал он.

По словам мэра, сейчас на стадии проектирования находятся путепровод и четыре улицы. Благодаря открытию этого участка дороги улучшится транспортная доступность поселения Сосенского в Новой Москве и района Южное Бутово. Кроме того, трасса поможет связать Калужское шоссе и улицу Поляны, а также снизить нагрузку на МКАД.

Собянин добавил, что в общей сложности на участке возведут 28 километров дорог, в их числе три путепровода и шесть пешеходных переходов. Открытие запланировали на 2026 год.

Ранее в Москве открыли два путепровода открыли на Коммунарском шоссе. Их строительство завершили на три месяца раньше срока.

Строительство Дороги Сергей Собянин Москва
01 февраля 2024, 10:57
Собянин рассказал о ремонте в московских центрах госуслуг
РИА «Новости»
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В 2023 году в Москве отремонтировали 28 офисов «Мои документы». Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Делаем офисы „Мои документы“ еще комфортнее: в прошлом году привели в порядок 28 помещений», - заявил он.

Так, капитальный ремонт прошел в центре госуслуг в районе Москворечье-Сабурово. Теперь здесь появились просторные комнаты для персонала, удобные зоны ожидания для горожан и пространство для детей. Офис оснастили терминалами для самостоятельного обслуживания, аппаратами для копирования документов и фотографий.

В ТРЦ «Кунцево Плаза» на Ярцевской улице открыли флагманский офис «Мои документы». Посетителям стал доступен широкий спектр услуг, а при оформлении пространства дизайнеры вдохновлялись творчеством известного абстракциониста Василия Кандинского.

Кроме того, 26 офисов «Мои документы» адаптировали для комфортного обслуживания людей с ограниченными возможностями. В них установили удобные санузлы, а также тактильные и контрастные навигационные указатели.

К выборам президента России в подмосковных МФЦ разместили информационные плакаты. Одними из первых помещения оклеили в многофункциональных центрах городского округа Лосино-Петровский.

Сергей Собянин Госуслуги МФЦ Москва
01 февраля 2024, 10:37
Собянин рассказал о городских торгах для московских предпринимателей
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Власти Москвы реализовали на аукционах примерно 2,6 тысячи бизнес-объектов в 2023 году. Актуальную информацию о торгах можно найти на столичном Инвестпортале, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Участие в аукционе и подписание договора проходит онлайн. Перед этим на портале можно посмотреть фото объекта или совершить 3D-тур по нему.

«Раздел „Имущество от города“ обновляется ежедневно. Сейчас там больше трёх тысяч лотов. Участие в торгах и подписание договора проходят онлайн», - уточнил мэр.

По его словам, большая часть из реализованных объектов - коммерческие помещения и здания. Также среди предпринимателей обрели популярность киоски, точки общепита, постаматы. Благодаря торгам их можно открыть с минимальными вложениями.

Кроме того, бизнесмены могут арендовать землю для строительства зданий под магазины, дома быта, кафе и рестораны или получить разрешение на открытие некапитальных объектов, такие как спортивные центры, плоскостные парковки и автосервисы.

Ранее Собянин рассказал о московских предприятиях , которые выпускают импортозамещающую продукцию. Они смогли привлечь свыше 840 миллионов рублей инвестиций благодаря помощи Корпорации развития Зеленограда.

Аукционы Сергей Собянин Москва

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