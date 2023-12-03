03 декабря 2023, 18:48

Инфраструктуру продолжили развивать во всех округах Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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Работы по развитию и поддержанию инфраструктуры охватили все московские округа. Строители возводят новые объекты и контролируют уровень износа старых, чтобы вовремя провести локальный ремонт, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в ВАО в Косино-Ухтомском районе расширили Косинское шоссе на перекрестке с Салтыковской улицей. До этого там было затруднено движение в сторону области из-за большого потока автомобилей, который образовался после открытия участка федеральной трассы М-12 Москва - Казань.

Работы провели на отрезке Косинского шоссе от дома № 21 до владения № 28 на Каскадной улице, затронув также участок Салтыковской улицы. Чтобы снизить транспортную нагрузку, добавили дополнительную полосу движения от съезда с заправки. Теперь в сторону области можно ехать по шести полосам вместо пяти.

Переходно-скоростные полосы открыли при выезде с Салтыковской улицы на Косинское шоссе. Всего на этом участке обустроили и обновили примерно 1,9 тысячи «квадратов» дороги. Со стороны Каскадной улицы наземные переходы оборудовали контрастным освещением. Вместо старых дорожных знаков установили более 140 новых и заменили светофор.

В Москве с 2 декабря начали работать шесть новых «выделенок». В общей сложности открыли свыше трех километров выделенных полос для 37 маршрутов общественного транспорта.

Дороги Ремонтные работы Сергей Собянин Москва 2023
03 декабря 2023, 16:38
Свыше 100 тысяч москвичей проголосовали за имя для детеныша панды
Сайт мэра и правительства Москвы
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В субботу мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте голосования по выбору имени для маленькой панды на сайте проекта «Активный гражданин». В опросе уже поучаствовали больше 100 тысяч горожан, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Среди предлагаемых 10 вариантов есть два русских имени - Маша и Катюша, остальные - китайские. Отдать свой голос за понравившееся имя могут все желающие в проекте «Активный гражданин». Для этого потребуется только учетная запись на портале mos.ru.

Китайские традиции диктуют называть панд на 100-й день с момента рождения.

Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке в конце августа. В ноябре животному исполнилось три месяца. Его вес достиг шести килограммов, а рост превысил 60 сантиметров.

У медвежонка появились первые зубы. Во время осмотра он попыталась укусить одного из сотрудников. Животное уже начало различать предметы, ползать по вольеру и рычать на ветеринаров.

Животные Зоопарки Москва 2023
03 декабря 2023, 15:08
Водителей предупредили об ухудшении видимости из-за снегопада в Москве
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Москва оказалась во власти мощного снегопада 3 декабря. По этой причине видимость на дорогах мегаполиса упадет до 100 метров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве весь день будет снег с ухудшением видимости до 50-100 метров», - говорится в сообщении.

Водителей призвали в непростых погодных условиях соблюдать дистанцию и скорость. Также москвичам посоветовали по возможности не садиться за руль, а воспользоваться городским транспортом.

«Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад», - порекомендовали в ведомстве.

Ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД контролируют обстановку на дорогах в круглосуточном режиме.

Обрушившийся 3 декабря на Москву снегопад стал причиной сбоя работы трех столичных аэропортов. Больше всего пострадали пассажиры воздушной гавани Внуково.

Машины Снегопад Москва 2023 Погода в Москве
03 декабря 2023, 15:06
Горслужбы Москвы обработали противогололедным средством дороги и тротуары
Сайт мэра и правительства Москвы
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Коммунальные службы на спецтехнике промели проезжую часть и пешеходные зоны. Затем обработали дороги противогололедной смесью, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

«Повсеместно проводятся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворовых территорий», - говорится в сообщении.

Дороги расчищают в Москве по мере выпадения осадков. Коммунальщики особо тщательно контролируют состояние подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, МЦК и социальным объектам.

Москвичей призвали проявить бдительность, находясь на улице в ненастную погоду.

Объекты Московской железной дороги (МЖД) также продолжат расчищать от снега в непрерывном режиме. Работы выполняют около двух тысяч человек.

Снегопад продлится в Москве до 4 декабря. По прогнозам синоптиков, всего за воскресенье и ночь понедельника выпадет где-то от 10 до 12 сантиметров снега.

Снегопад Москва 2023
03 декабря 2023, 14:30
Электронную медкарту оснастили новой функцией для московских врачей
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В Москве для врачей расширили функционал электронной медицинской карты. В сервисе появился подраздел «Предварительные диагнозы», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Все протоколы осмотров, направления на консультации и результаты исследований по каждому предварительному диагнозу пациента теперь собраны вместе», - уточнил он.

Глава города напомнил, что до нововведения медикам приходилось больше тратить времени на сборы этих документов, так как они хранились в разных разделах. Врач сможет сразу увидеть полную картину по каждому заболеванию и выбрать самую эффективную тактику лечения с учетом индивидуальных особенностей и проявления болезни.

Медики также получили доступ к специальному регистру пациентов с неподтвержденными диагнозами. В нем отображаются сведения о тех, кто недообследовался. Если имеющихся данных хватает, чтобы поставить заключительный диагноз, то в перспективе специалист сможет поставить его заочно. После вызовет пациента на прием для лечения.

Собянин добавил, что благодаря такому подходу врачи смогут выявлять серьезные заболевания на более ранних стадиях.

Вторая волна обновления медицинского оборудования стартовала в Москве. Вся техника, поставляемая в больницы, соответствует нынешним запросам инновационности.

Врачи Сергей Собянин Технологии Москва 2023

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