ИИ научили отвечать еще на 100 вопросов в московском контакт-центре

«Голосовой помощник на городских горячих линиях умеет вести диалог уже по 400 тематикам и обрабатывает почти половину поступающих в контакт-центр звонков», - уточнил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Он отметил, что ИИ позволяет москвичам быстро получить по телефону информацию и даже некоторые сервисы. Благодаря этому у операторов появляется больше времени, чтобы помочь горожанам решить сложные вопросы.

В прошедшем году голосового помощника обучили новым сценариям на четырех горячих линиях, а также применили новую модель женского синтезированного голоса, близкого к к реальному.

Базу знаний расширили боту на горячей линии единой справочной службы правительства Москвы. ИИ сможет подсказать о начислениях в едином платежном документе, как оформить или заменить водительские права. Электронный консультант предоставит информацию о контактах Социального фонда России и Мосэнергосбыта. Он также сформирует заявку на устранение неполадок по части ЖКХ.

ИИ также облегчит работу московским специалистам лабораторной службы. Нейросети помогут выявить доброкачественные и злокачественные изменения клеток.