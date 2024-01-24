24 января 2024, 09:56

ИИ научили отвечать еще на 100 вопросов в московском контакт-центре

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В общегородском контакт-центре Москвы обучили искусственный интеллект отвечать на 100 новых вопросов. Бот самостоятельно стал обрабатывать 50% звонков на горячих линиях, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Голосовой помощник на городских горячих линиях умеет вести диалог уже по 400 тематикам и обрабатывает почти половину поступающих в контакт-центр звонков», - уточнил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Он отметил, что ИИ позволяет москвичам быстро получить по телефону информацию и даже некоторые сервисы. Благодаря этому у операторов появляется больше времени, чтобы помочь горожанам решить сложные вопросы.

В прошедшем году голосового помощника обучили новым сценариям на четырех горячих линиях, а также применили новую модель женского синтезированного голоса, близкого к к реальному.

Базу знаний расширили боту на горячей линии единой справочной службы правительства Москвы. ИИ сможет подсказать о начислениях в едином платежном документе, как оформить или заменить водительские права. Электронный консультант предоставит информацию о контактах Социального фонда России и Мосэнергосбыта. Он также сформирует заявку на устранение неполадок по части ЖКХ.

ИИ также облегчит работу московским специалистам лабораторной службы. Нейросети помогут выявить доброкачественные и злокачественные изменения клеток.

Искусственный интеллект Технологии Москва
24 января 2024, 09:34
Москвичам пообещали оттепель в среду
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В Москве 24 января будет тепло и облачно. Столбики термометра поднимутся до плюс двух градусов, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, в среду столица окажется в теплом секторе североатлантического циклона с температурным фоном на семь градусов выше климатической нормы. Из-за потепления будет пасмурно, видимость на дорогах ухудшится.

Метеоролог уточнил, что в Москве ожидается облачная погода, дымка, местами возможны небольшие осадки. Днем воздух прогреется до 0… 2 градусов. В Московской области температура будет варьироваться от -2 до 3 градусов.

Ветер подует с юго-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Оттепель сохраниться и в четверг. В пятницу произойдет смена барических образований , начнет расти давление и температура упадет до -5 градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
24 января 2024, 09:08
Ефимов: торгово-деловой комплекс возведут в ТиНАО по городской программе
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Новый торгово-деловой комплекс площадью 16,9 тысячи квадратных метров появится в поселении Рязановском в ТиНАО. Объект построят по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Разрешение на строительство многофункционального офисного центра в Рязановском получила группа «Самолет».

«На земельном участке площадью два гектара в деревне Остафьево появится трехэтажный торгово-деловой комплекс. Здесь создадут около 250 рабочих мест. Объект площадью 16,9 тысячи квадратных метров планируется открыть в 2025 году», - рассказал Ефимов.

Многофункциональный комплекс станет деловым и досуговым центром района. В здании разместят офисные помещения, откроется фуд-корт.

«На первом и втором этажах комплекса предусмотрено размещение предприятий общественного питания, на третьем расположатся офисы. Здание оборудуют выходом на крышу первого этажа, где в теплое время года откроют летние веранды», - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Площадь открытых общественных пространств на кровлях здания составит более 1,5 тысячи квадратных метров. Для удобства посетителей в комплексе установят эскалаторы и лифты, которые позволят подняться на верхние этажи. Рядом с торгово-деловым центром появится наземный гостевой паркинг на 214 мест.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка для возведения жилых домов, если он дополнительно вложит деньги в строительство объекта, где создадут новые рабочие места.

Вначале программа была нацелена на возведение только промышленных объектов и офисов, но впоследствии список серьезно расширился. Теперь инвесторы могут получать льготы при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения и соцобеспечения, спорта и культуры. Также в перечень включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг, гостиницы, предприятия общепита, торгово-развлекательные центры и другие многофункциональные объекты.

В программу внесли изменения, дающие возможность повышать объем преференций. Если инвестор обязуется построить объект в сжатые сроки, ему полагается увеличенная льгота. Если сократить время создания мест приложения труда на полгода-год, льгота повысится на 5%, более одного года - на 10%.

Стать участниками программы могут не только девелоперы, планирующие реализацию проекта, но и компании, которые уже возводят жилье в столице. Земельные участки под жилую застройку и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах города. Завки от застройщиков на участие в программе принимают через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Строительство Недвижимость Москва
24 января 2024, 08:46
Итоги работы московских ярмарок подвели за год
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За прошлый год на московских ярмарках побывали свыше шести миллионов человек. Всего в 2023-м продали более 11,6 тонны продукции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Помимо торговых точек под открытым небом стали появляться комфортные уютные красочные павильоны, работа которых не зависит от погоды и времени года», - отметил он.

По словам мэра, в мегаполисе сейчас работают уже 69 таких всесезонных ярмарок - шесть открыли в прошлом году, в том числе рыбный рынок «Москва - на волне» в Косине-Ухтомском. Вместе с ярмарками выходного дня их количество составило 130. Всего это 2,7 тысячи торговых точек и свыше шести тысяч рабочих мест.

Фермеры из 47 регионов РФ и трех стран СНГ поставляют на ярмарки в Москву свежую сельхозпродукцию. Торговые ряды стали центрами притяжения в районах благодаря богатому декору и необычному оформлению.

Собянин добавил, что на московских ярмарках можно купить овощи, фрукты, мясо, рыбу и орехи.

Ярмарки в Москве впервые начнут работать не весной, а в феврале. Они станут круглогодичными.

Сергей Собянин Ярмарки Москва
24 января 2024, 07:23
Компания FIBBEE за 2023 год увеличила в два раза производство роботов-бариста
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Столичная компания FIBBEE за 2023 год в два раза увеличила производство роботов-бариста. Приготовление кофе полностью автоматизировано, рассказал заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что столичные промышленники постоянно наращивают мощности при помощи инновационных идей.

«Например, столичная компания за 2023 год произвела в два раза больше роботов-бариста, чем в 2022-м», - рассказал Гарбузов.

Устройства полностью автоматизируют процесс приготовления напитка - от заказа до выдачи клиенту. Около 62% заказов приходят через мобильное приложение, разработанное компанией. Робот-бариста готовит более 100 чашек кофе в час, отметил Гарбузов.

Основатель компании и ее генеральный директор Александр Хвастунов рассказал о развитии производства.

«За 2023 год мы нарастили объемы производства, а наши роботы приготовили на 34% чашек кофе больше, чем в 2022-м.<…> В 2023 году мы начали поставки роботов в ОАЭ, что помогло нам нарастить показатели по выпуску устройств», - отметил Хвастунов.

В Москве работает более четырех тысяч промышленных площадок, которые дают работу 720 тысячам человек. В столице созданы комфортные условия для развития бизнеса, предприниматели могут воспользоваться многочисленными мерами поддержки.

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