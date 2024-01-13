Хоккеист Гуськов поддержал выдвижение Путина на выборы президента в марте-2024

«Я поддерживаю Владимира Владимировича и считаю, что это многолетний лидер России, и в принципе он подтверждает это все своими действиями, уверенными действиями, все во благо России», - подчеркнул Гуськов.

По словам спортсмена, даже в сегодняшних непростых реалиях российская экономика развивается в верном направлении.

Хоккеист выразил надежду о скорейшем завершении СВО.

«Будем надеяться, что вот эти события, которые сейчас происходят, завершатся как можно быстрее, и мы будем двигаться уже семимильными шагами в развитии нашего экономического роста», - отметил он.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко также поддержал кандидатуру Путина на грядущих выборах президента России. Жители страны будут выбирать президента РФ в течение трех дней - с 15 по 17 марта этого года.